Секретарь Генерального совета "Единой России", зампредседателя Госдумы Сергей Неверов призвал глав думских фракций привлекать сторонников за счет предварительного голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Человек, который прошел понятную, прозрачную, открытую процедуру предварительного голосования, который призывал своих сторонников поддержать его, прилагал усилия к тому, чтобы оказаться в партийных списках не по кулуарному принципу, провел, по сути, агитационную кампанию, — такой человек уже замотивирован на дальнейшую работу. Он осознает свою моральную ответственность перед людьми", — сказал Сергей Неверов. Кстати, в шестом созыве Госдумы Неверов официально был депутатом от Алтайского края.

Также он предложил обсудить эту тему, чтобы "обеспечить все партии равными возможностями в плане технического обеспечения (урны, кабинки для голосования, места для проведения)".

Предварительное голосование (праймериз) партия проводит несколько последних лет. Самые массовые праймериз прошли в мае 2016 года перед выборами в Государственную думу седьмого созыва, региональные парламенты. Партия пустила на свое предварительное голосование даже беспартийных. Победители праймериз пошли на выборы от "Единой России".

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Отметим, что-то подобное проводит сейчас только "Справедливая Россия". Она запускает проект "Справедливый призыв": приглашает беспартийных пойти с партией на выборы, но решение по кандидатами принимает руководство партии.

Что такое предварительное голосование (праймериз)?

Предварительное голосование (официальное название), или праймериз (ударение на первый слог) – тип голосования, в котором от политической партии выбирается конкретный кандидат, который затем и пойдет на выборы от партии. Понятие пришло в Россию из США, где этот механизм используется с 1842 года. Иными словами, партия определяет внутренним голосованием самых сильных кандидатов. "Единая Россия" – первая и единственная партия, которая проводит праймериз в России. Процедура проводилась и ранее, но она была закрытой, внутрипартийной. В 2016 году повсеместно по всей стране "ЕР" проводит открытые праймериз, то есть кандидатов, которые пойдут на выборы, определяет население, а не только члены партии.