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Хабаровские следователи возбудили уголовное дело после падения фрагмента шифера с крыши пятиэтажного дома на восьмилетнюю девочку, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и прооперирована. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СКР.

Следствие установило, что инцидент произошел в среду, 5 апреля, когда женщина вместе с внучкой гуляла в центре Хабаровска. Когда они проходили мимо жилого дома, на ребенка внезапно свалился кусок шифера. Прибывшие медики госпитализировали девочку в больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма".

Предварительно установлено, что на крыше дома коммерческая организация вела ремонтные работы по замене кровли. Один из фрагментов шифера упал вниз.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников УК и подрядной организации, которые были ответственны за соблюдение правил безопасности при проведении работ.