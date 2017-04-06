Фото: телеканал "Катунь 24"

Вертолет Robinson, пропавший вечером 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, был технически исправен, заявил руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Сергей Грызыхин в интервью "Интерфаксу".

"Результаты проведенной химической экспертизы топлива, которым был заправлен Robinson накануне вылета, показали, что оно полностью соответствует предъявляемым требованиям качества. Кроме того, в соответствии с показаниями лиц, производивших техническое обслуживание, вертолет был технически исправен", – отметил Грызыхин.

Также руководитель управления подчеркнул, что правоохранители выполнили все действия, которые было возможно осуществить в отсутствие самого воздушного судна, потерпевшего крушение, а также тел погибших.

По словам Сергея Грызихина, на данный момент обнаружены лишь незначительные фрагменты вертолета, а также тело одной из находившихся на борту женщин.

Выводов относительно причин произошедшего на основании этого следствие сделать не может.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, вертолет Robinson пропал вечером 12 февраля. На следующий день была организована поисковая операция, продлившаяся две недели.

В первый же день поисков было обнаружено тело Елены Ракитской — жены пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Помимо супругов, по имеющимся данным, на борту Robinson были предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В данный момент поиски в акватории Телецкого озера приостановлены. Возобновить их планируется в мае.