Фото: телеканал "Катунь 24"
Вертолет Robinson, пропавший вечером 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, был технически исправен, заявил руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Сергей Грызыхин в интервью "Интерфаксу".
"Результаты проведенной химической экспертизы топлива, которым был заправлен Robinson накануне вылета, показали, что оно полностью соответствует предъявляемым требованиям качества. Кроме того, в соответствии с показаниями лиц, производивших техническое обслуживание, вертолет был технически исправен", – отметил Грызыхин.
Также руководитель управления подчеркнул, что правоохранители выполнили все действия, которые было возможно осуществить в отсутствие самого воздушного судна, потерпевшего крушение, а также тел погибших.
По словам Сергея Грызихина, на данный момент обнаружены лишь незначительные фрагменты вертолета, а также тело одной из находившихся на борту женщин.
Выводов относительно причин произошедшего на основании этого следствие сделать не может.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, вертолет Robinson пропал вечером 12 февраля. На следующий день была организована поисковая операция, продлившаяся две недели.
В первый же день поисков было обнаружено тело Елены Ракитской — жены пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Помимо супругов, по имеющимся данным, на борту Robinson были предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В данный момент поиски в акватории Телецкого озера приостановлены. Возобновить их планируется в мае.
Комментарии
Докажите....
Толю верните!!!!
На кой тебе Он, много людей им недовольны...
+++
Значит снова инсценировка крушения,таким образом они уже за бугром курят кальян.
ни о чем я уж думал вертолет нашли