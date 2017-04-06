Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Барнаульская школьница Саша Зяблицкая, которая пострадала при взрыве, произошедшем в питерском метро 3 апреля, пробудет в больнице около недели, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В настоящее время в Северную столицу прибыла мама 15-летней девочки Надежда Зяблицкая, чтобы навестить свою дочь и ее бабушку, которая также пострадала в результате теракта.

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"В Санкт-Петербурге ее встретили сотрудники МЧС. Проживание в гостинице будет бесплатным. Саша будет оставаться в больнице примерно в течение недели", – уточняют власти краевой столицы.

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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что в результате взрыва, случившегося около 14:30 в петербургском метрополитене, погибли 14 человек. Еще около 50 человек получили ранения.