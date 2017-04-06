Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Барнаульская школьница Саша Зяблицкая, которая пострадала при взрыве, произошедшем в питерском метро 3 апреля, пробудет в больнице около недели, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В настоящее время в Северную столицу прибыла мама 15-летней девочки Надежда Зяблицкая, чтобы навестить свою дочь и ее бабушку, которая также пострадала в результате теракта.
Читайте также: Губернатор поможет жительнице Барнаула, пострадавшей при взрыве в Питере
"В Санкт-Петербурге ее встретили сотрудники МЧС. Проживание в гостинице будет бесплатным. Саша будет оставаться в больнице примерно в течение недели", – уточняют власти краевой столицы.
Читайте также: Митинг против террора пройдет 8 апреля в центре Барнаула
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, что в результате взрыва, случившегося около 14:30 в петербургском метрополитене, погибли 14 человек. Еще около 50 человек получили ранения.
Комментарии
Карлин распорядился оказать семье Зяблицких материальную помощь в связи с трагической ситуацией
Вот это правильное решение
Больше то некому помочь....
Любят у нас кампанейщину. Громкое событие - помогут обязательно, а если местного масштаба - найдут тысячу причин для отказа.Знаю на собственном опыте.
ну конечно помогут то не а бы каму))))был бы простой барнаулец бинтов бы подарили торжественно и харэ))а тут ща денежек запросят из бюджета сее да "нуждающейся"семье
Оне там колледж выбирали))))А чего не ПТУ????