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Президент США Дональд Трамп провел в среду телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых, в частности, коснулся ситуации на востоке Украины и в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих беспокойство обеих сторон, включая конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане", — говорится в распространенном документе.

В нем также отмечается, что Трамп и Меркель "договорились сотрудничать по этим и другим вопросам" и "оставаться в тесном контакте".