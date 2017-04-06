Фото: группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску

60-летний водитель сбил двухлетнего ребенка в Новосибирске в среду, 5 апреля. Об этом сообщают "НГС.Новости" со ссылкой на городскую ГИБДД.

Уточняется, что ребенок попал под машину на стоянке в 18:15. По словам водителя, перед поездкой он снял машину с ручного тормоза, после чего автомобиль покатился, поскольку стоянка имеет уклон. Затем, со слов мужчины, он услышал крик женщины, припарковавшей рядом свою машину. Как оказалось, когда Chevrolet покатилась, то толкнула передом двухлетнего мальчика, которого водитель не увидел.

Отмечается, что ребенка госпитализировали с тупой травмой живота и ушибом печени. Также в автоинспекции отметили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.