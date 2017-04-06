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Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка в Новосибирске

, ИА "Амител"
Ребенка госпитализировали с травмой живота и ушибом печени

Фото: группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску

60-летний водитель сбил двухлетнего ребенка в Новосибирске в среду, 5 апреля. Об этом сообщают "НГС.Новости" со ссылкой на городскую ГИБДД.

Уточняется, что ребенок попал под машину на стоянке в 18:15. По словам водителя, перед поездкой он снял машину с ручного тормоза, после чего автомобиль покатился, поскольку стоянка имеет уклон. Затем, со слов мужчины, он услышал крик женщины, припарковавшей рядом свою машину. Как оказалось, когда Chevrolet покатилась, то толкнула передом двухлетнего мальчика, которого водитель не увидел.

Отмечается, что ребенка госпитализировали с тупой травмой живота и ушибом печени. Также в автоинспекции отметили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.04.2017 13:32
- гость -

простите а...родители хде были??

0  0
6.04.2017 13:38
- гость -

С одной стороны, был пьян. Но двухлетнего из-за роста не видно, это парковка, детей ни на шаг нельзя отпускать в таких местах. Жуткое стечение обстоятельств.

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6.04.2017 14:19
iOne

Опять этот Путин !! Да сколько можно!!!

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