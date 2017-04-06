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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении российским регионам средств в размере 10 млрд рублей на дороги.

Документ опубликован 6 апреля на сайте кабмина. "Подписанным постановлением распределяются межбюджетные трансферты в объёме 10 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения", – сказано в пояснительной записке к документу.

Данные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

Среди сибирских регионов трансферты получили республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальский край.