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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении российским регионам средств в размере 10 млрд рублей на дороги.
Документ опубликован 6 апреля на сайте кабмина. "Подписанным постановлением распределяются межбюджетные трансферты в объёме 10 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения", – сказано в пояснительной записке к документу.
Данные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Среди сибирских регионов трансферты получили республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальский край.
Комментарии
Из своих? Тоскану продал?
А где ещё 60?!
Амик, у вас грамотные есть?
Медведев выделил как Медведев или правительство выделило из бюджета?
10 ярдов - как как на километр мкада, километр дороги на всю страну!