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Взрыв прогремел у здания школы в Ростове-на-Дону, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота", — сказал собеседник агентства.

Пострадавший доставлен в больницу. Также отмечается, что на улицу Социалистическую, где произошло ЧП, направлена следственно-оперативная группа.

Еще один источник уточнил, что взрыв произошел недалеко от школы, а пострадавшим оказался дворник, проводивший уборку территории.

По имеющимся данным, здание оцеплено.

Напомним, что днем 3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще около 50 человек пострадали. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье "Теракт".