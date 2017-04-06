Фото: misanec.ru
Взрыв прогремел у здания школы в Ростове-на-Дону, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.
"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота", — сказал собеседник агентства.
Пострадавший доставлен в больницу. Также отмечается, что на улицу Социалистическую, где произошло ЧП, направлена следственно-оперативная группа.
Еще один источник уточнил, что взрыв произошел недалеко от школы, а пострадавшим оказался дворник, проводивший уборку территории.
По имеющимся данным, здание оцеплено.
Напомним, что днем 3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще около 50 человек пострадали. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье "Теракт".
Комментарии
Дай Бог ему выздоровления, хотя без пальцев... Ну посмотрим, как помогут в этом горе дворнику, он же не внучка бизнесмена богатого.
скоро Путин даст указание все взрывы раскрыть и присечь. и все взрывы прекратяться.
Если подданные будут Навального больше любить, то может и повременить с указанием.
Вот пройдут митинги и терроризм сбежит от страху и всё будет радостно.
Налоги себе отменили,теперь жалованье наверно себе незаметно хотят поднять.
ага свою провокацию на укров свалят, как это делали союзники гитлер и сталин, начиная войны в 1939 году....
Аккум у китайского фонарика-шокера взорвался,а уже и путина,и внучку бизнесмена .и анального привязали.