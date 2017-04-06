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Подробности взрыва в Ростове: бомба была замаскирована под фонарик

, ИА "Амител"
По уточненным данным, пострадал мужчина без определенного места жительства

Фото: vladtime.ru

Подробности взрыва, произошедшего 6 апреля в Ростове-на-Дону, сообщили в Росгвардии — пострадавшим оказался мужчина без определенного места жительства.

По информации НТВ, полученной в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии, мужчина около 06:30 по московскому времени нашел пакет и решил проверить его содержимое.

Внутри он увидел фонарик. При попытке его включить произошел взрыв.

"Пострадавшему оторвало кисть руки. Кроме того, он получил ранение живота", – говорится в сообщении.

Инцидент случился недалеко от школы на улице Социалистической. В настоящее время территория оцеплена, занятия приостановлены, в здание никого не пускают.

 

Читайте также в сюжете: Взрыв в Ростове-на-Дону
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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