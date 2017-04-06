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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в лице России проблему. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на ежегодном форуме "Женщины в современном мире", который прошел в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему", — приводит агентство слова постпреда. Хейли подчеркнула, что Штаты будут указывать России на ошибки в том случае, "если она будет вести себя неправильно".

"То, что они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли (президента Сирии Башара) Асада, — мы не позволим, чтобы это сошло им с рук", — отметила она.

Агентство пишет, что выступление Хейли не раз прерывалось недовольными выкриками публики. Также отмечается, что постпреда США при ООН освистали, когда она говорила о том, что РФ якобы выдумала доказательства того, что за предполагаемой химатакой в Сирии, о которой во вторник, 4 апреля, сообщило агентство Reuters, стоят боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России).