В тихом центре города Барнаула продолжается возведение десятиэтажного жилого дома на улице Песчаная, 19. Причем строительство ведется рекордными темпами. За неполных четыре месяца от начала застройки был сделан гигантский рывок к сдаче дома в эксплуатацию уже в этом году.

С апреля 2017 года застройщик организовывает экскурсии на строительную площадку, где будущие покупатели смогут не только понаблюдать за ходом строительства, но и подняться в свою квартиру.

Применение современных строительных технологий даёт богатый выбор планировочных решений, оптимальных для каждого будущего жильца.

Продуманная инфраструктура, европейский подход к благоустройству и оформлению дома — основные характеристики ЖК "Изумрудный".

Преимуществом комплекса является его расположение. Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.

Недалеко от дома:

чуть более 950 метров до ЦУМа

Театр музыкальной комедии расположен примерно в 600 метрах по прямой

соседнее здание (25 метров) — детский сад №263

около километра до школы №55

несколько сотен метров до технического университета

Немногим более 600 метров до БЮИ

Все квартиры дома уже сформированы, ввод в эксплуатацию не за горами — можно уже приглашать дизайнера для создания неповторимого интерьера.

Для покупателей, заключивших договор в апреле, проводится специальная акция — дизайн-проект в подарок.

Приобрести квартиру можно за наличный расчет, в рассрочку от застройщика, а также в ипотеку.

Цены на квартиры в ЖК "Изумрудный" стартуют от 990 000 рублей за современную однокомнатную квартиру. Предложение ограничено.

Телефон отдела продаж +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.