Массовый митинг прошел в Барнауле днем в субботу, 8 апреля, на площади Свободы. Тема — выражение солидарности жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля в метро произошел теракт. Часом ранее подобные акции начались в Бийске и Рубцовске.

Для участников митинга была огорожена территория, пройти можно только через металлоискатели и досмотр сотрудников полиции. В целом на площади собралось около 500 человек. Участники были небывало для Барнаула разноплановыми. Выступали и спикер Алтайского Заксобрания, единоросс Александр Романенко, представители казачьего сообщества, активный член ЛДПР Дмитрий Ворсин, глава "Партии Великое Отечество" Эдуард Барчук, представитель барнаульского НОД Михаил Дегтярев, глава профсоюза "Сибирская Солидарность" Андрей Маевич. Говорили о разном: от выражения слов скорби жертвами и пострадавшим в теракте до поддержки политики власти.

Либеральная оппозиция попыталась стихийно организовать другой митинг, однако попытка была прервана. Добавим, что активисты оппозиции пытались согласовать сразу два митинга в этот день, однако власти их заявку не одобрили.

Официально организаторами митинга против террора выступили казаки — общественная организация "Алтайский войсковой казачий округ".

Впрочем, по сообщению "Коммерсанта", это администрация президента дала рекомендации регионам провести 8 апреля демонстрации с антитеррористической повесткой.

Читайте также: Волну антитеррористических митингов готовят по всей стране – СМИ

Местная оппозиция возмутилась тем, что такой митинг организовали без согласования либо с нарушением срока согласования. Ведь ЧП произошло 3 апреля, а о согласованном митинге стало известно уже 5 апреля.

Вот как объяснил порталу Amic.ru этот момент заместитель атамана Алтайского войскового казачьего округа Александр Четвериков: "Изначально заявка на мероприятие была подана в городскую администрацию по другому поводу — дать старт общекраевой патриотической акции "Месяц до победы".

Так или иначе согласовать митинг, а где-то уже и провести, успели еще во Владивостоке, Кемерове,Челябинске, Красноярске, Омске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

И все же тема прошедших митингов, кто бы их на самом деле ни организовывал, сегодня для страны наиважнейшая.

Читайте также: Спустя сутки после взрыва: фото и видео из питерской подземки

Напомним, днем в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга в центре города прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще около 50 человек получили ранения. Главная версия правоохранителей — теракт.