Фото: youtube.com
Первые кадры с места взрыва, произошедшего в Ростове-на-Дону 6 апреля, появились в сети.
На видео запечатлено, что территория, прилегающая к месту ЧП, оцеплена. На месте работают экстренные службы и силовики.
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Напомним, по предварительной информации, взрыв произошел на улице Социалистической недалеко от школы. В результате инцидента пострадал мужчина.
По данным СМИ, ссылающихся на Росгвардию, взрывное устройство было замаскировано под фонарик.
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