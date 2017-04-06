Фото: пресс-служба Новосибирской таможни

Житель Канады, который вылетал из аэропорта Новосибирска в Стамбул, попытался провезти в багаже 18 бивней мамонта. Груз нашли и изъяли инспекторы таможенного поста, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирской таможни.

Уточняется, что в одной из четырех сумок 55-летнего уроженца Новосибирска, который последние годы постоянно живет в канадском Торонто, во время таможенного контроля нашли 18 фрагментов костей древних животных. Экспертиза показала, что ими являются бивни мамонта, рыночная стоимость которых в РФ превышает 330 тысяч рублей.

Подчеркивается, что по закону вывозить коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии, кости ископаемых животных за пределы страны можно лишь с разрешения Роспотребнадзора РФ и Минкультуры РФ. У мужчины таких разрешений не было. Также в аэропорту он прошел в "зеленый коридор", заявив этим, что у него нет предметов, подлежащих таможенному декларированию.

В отношении жителя Канады завели два административных дела по статьям "Недекларирование товаров" и "Несоблюдение ограничений на вывоз товаров".