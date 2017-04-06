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Полиция задержала в Барнауле троих жителей Новоалтайска, подозреваемых в кражах, которые злоумышленники осуществляли в салонах автомобилей.
По данным ГУ МВД, злоумышленники использовали специальное сканирующее устройство, отключали сигнализацию и похищали различные ценные вещи. Наживой преступников были документы, деньги, косметика.
"При задержании у них было изъято различное похищенное имущество, радиостанции, сканирующее устройство, перчатки. В настоящее время сотрудниками полиции установлено восемь фактов совершенных подозреваемыми преступлений", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Сейчас полицейские устанавливают, причастны ли задержанные к другим фактам преступной деятельности.
Комментарии
мужики с красным портмоне? а бита это оружие чтоли.. гопники какие то
Наживой преступников были документы, деньги, косметика.
косметика особенно ценная добыча
Предлагаю в целях наказания, задержанным сделать той самой битой массаж простаты, а для смазки использовать "Финалгон".
Так банду или воров задержали? Воры-совершают кражи(т.е. тайное хищение имущества ст. 158 УК). А банды создаются для нападений (ст. 209 УК).Амик! Определитесь!!!