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Полиция задержала в Барнауле троих жителей Новоалтайска, подозреваемых в кражах, которые злоумышленники осуществляли в салонах автомобилей.

По данным ГУ МВД, злоумышленники использовали специальное сканирующее устройство, отключали сигнализацию и похищали различные ценные вещи. Наживой преступников были документы, деньги, косметика.

"При задержании у них было изъято различное похищенное имущество, радиостанции, сканирующее устройство, перчатки. В настоящее время сотрудниками полиции установлено восемь фактов совершенных подозреваемыми преступлений", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают, причастны ли задержанные к другим фактам преступной деятельности.