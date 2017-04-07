"GOOD STREET FOOD" — это кафе быстрого питания нового формата: привычное меню готовится профессиональными поварами на открытой кухне, где каждый может проследить за процессом приготовления своего заказа. В меню заведения можно найти широкий ассортимент пиццы, шаурмы, мясных блюд и вкусных кондитерских изделий.

Стоит отметить, что пиццу выпекают уникальным способом: в специальной дровяной печи на глазах у посетителей. Пиццайоло заведения имеет сертификат, который подтверждает его мастерство. Он проходил обучение в Москве у итальянских мастеров.

Шаурма в "GOOD STREET FOOD" — пожалуй, самая большая по весу в городе. Цена в заведении соответствует формату кафе быстрого питания: средний чек на человека составляет всего 200 рублей.

Так как "GOOD STREET FOOD" — это кафе быстрого питания, то в нем предусмотрена стойка на 10-12 человек, чтобы гости смогли быстро перекусить в заведении. Также можно взять еду на вынос.

В связи с открытием в кафе действуют акционные предложения

"GOOD STREET FOOD" — это не новый бренд, барнаульцы уже успели полюбить его продукцию, только под именем "Манхеттен-Гриль". Данная сеть работает с 2007 года, все это время качество и технологии оставались на высоком уровне, поэтому у нее сложился круг постоянных покупателей. Заведения "Манхеттен-Гриль" продолжают свою работу по прежним адресам: Юрина 135, А. Петрова 235. Новое заведение "GOOD STREET FOOD" — это актуальный и востребованный формат для нашего города. Для него создали новое расширенное меню: пицца, кондитерские изделия, а также в меню добавили блины. Кроме того, покупателей порадует клиентский сервис и стильное оформление. В скором времени "Манхеттен-Гриль" также ждут перемены, они преобразятся с учетом нового формата и стиля.

Доставка в "GOOD STREET FOOD" начнет работать с мая. На сегодняшний день действует система предварительного заказа: можно позвонить заранее, сообщить перечень заказа и время, когда планируете забрать его.

Адрес: пр. Социалистический, 64

Время работы заведения: с 9:00 до 23:00

Телефон: 55-65-01

Узнать ассортимент и цены можно на сайте, на официальной странице "ВКонтакте" и Instagram