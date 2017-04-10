Функционал старой версии сайта Amic.ru продолжает снижаться. С 10 апреля 2017 года для читателей old.amic.ru становится недоступной возможность комментирования новостей.

Напомним, новая версия портала ИА "Амител" была запущена 14 января 2016 года. Для удобства читателей более года редакция поддерживала работу старого сайта. К сожалению, на сегодня наши технические возможности исчерпаны, и мы постепенно сокращаем функционал старого сайта.

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Напомним, с 31 января 2017 года для читателей old.amic.ru стали недоступны возможности авторизации и архива. Теперь закрыто комментирование.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Дата Весь Amic.ru old.amic.ru январь 2016 35429 2770 февраль 36601 3085 март 34123 3048 апрель 37673 2997 май 37147 2622 июнь 35394 2602 июль 37853 2400 август 34795 2410 сентябрь 36667 2470 октябрь 35006 2467 ноябрь 42442 2531 декабрь 43152 2448 январь 2017 47492 2239 февраль 51784 2325 март 47553 2275

Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.

Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.

Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:

ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Андроид – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ru

Windows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9a

Windows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/

Для подключения к каналу:

В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.