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Новости

ИА "Амител" отключает комментарии на старой версии сайта

, ИА "Амител"
На Amic.ru все функции доступны в полном объеме

Функционал старой версии сайта Amic.ru продолжает снижаться. С 10 апреля 2017 года  для  читателей old.amic.ru становится недоступной возможность комментирования новостей.

Напомним, новая версия портала ИА "Амител" была запущена 14 января 2016 года. Для удобства читателей более года редакция поддерживала работу старого сайта. К сожалению, на сегодня наши технические возможности исчерпаны, и мы постепенно сокращаем функционал старого сайта.

Читайте также: ИА "Амител" отключает авторизацию и архив на старой версии сайта

Напомним, с 31 января 2017 года для читателей old.amic.ru стали недоступны возможности авторизации и архива. Теперь закрыто комментирование.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Дата Весь Amic.ru old.amic.ru
январь 2016 35429 2770
февраль 36601 3085
март 34123 3048
апрель 37673 2997
май 37147 2622
июнь 35394 2602
июль 37853 2400
август 34795 2410
сентябрь 36667 2470
октябрь 35006 2467
ноябрь 42442 2531
декабрь 43152 2448
январь 2017 47492 2239
февраль 51784 2325
март 47553 2275

 

Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.

Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.

Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:

ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Андроид –  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ru
Windows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9a
Windows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/

Для подключения к каналу:

В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.


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Комментарии

10.04.2017 10:50
- гость -

Блин... уже и просмотр комментариев на старом сайте отключили... Редакция, не боитесь, что Ваш АМИК совсем загнётся и читать и писать на сайте вообще некому будет? Верните, хотя бы, просмотр комментариев на старый сайт!!!!!!

1  0
10.04.2017 10:53
Кока-кольщик

Да прибейте старую совсем. Давно бы уже сделали, и народное недовольство давно бы стихло.

0  0
10.04.2017 10:54
ВИ

Прощай, Амик.

1  0
10.04.2017 10:55
- гость -

Админ, садись, "двойка" : "Комментарии досТТупны только на новом сайте."

0  0
10.04.2017 10:56
- гость -

Пользуйтесь сами этим тормозным сайтом! нет старой версии - нет посетителя!

1  0
10.04.2017 10:57
603

все. это конец.

1  0
10.04.2017 10:57
- гость -

Старперам попутного ветра в горбатые спины!

0  0
10.04.2017 11:00
Дядька

Не мытьём так катанием. Чего добились не понятно, ну конечно... уплочено же.

1  0
10.04.2017 11:00
гость

И в новой НЕ МОГУ авторизоваться...Такое ощущение что сайт так избавляется от неугодных "комментаторов"

0  0
10.04.2017 11:02
гость

И будет у нас как всегда Read-only...Ибо ЦЕНЗУРА

0  0
10.04.2017 11:03
- гость -

11:00, добились того, что в новой версии, одна реклама и крайне неудобная новостная лента, с огромными анонсами!

0  0
10.04.2017 11:04
10.04.2017 11:03 - гость

Очень удобно

0  0
10.04.2017 11:05
Кока-кольщик

что в новой версии, одна реклама и крайне неудобная новостная лента, с огромными анонсами!

ставьте AdBlock, все будет не так плохо

0  0
10.04.2017 11:05
- гость -

г

0  0
10.04.2017 11:06
- гость -

Почему всегда нужно что-то испортить под видом модернизации????

0  0
10.04.2017 11:06
гость

Кто посоветует новостной чат?

0  0
10.04.2017 11:08
гость

Где можно теперь ознакомиться с новостями и оставить коммент? Киньте ссылку

0  0
10.04.2017 11:08
месный

новый сайт очень неудобен. читать новости неудобно, краткое содержание-заголовок занимают малюсенькое место зато как растопырены по ширине сразу видно всего пару тройку зато фуфла по бокам вагон

1  0
10.04.2017 11:09
- гость -

10.04.2017 11:03 - гость -

Читайте новости на старой версии. Но тогда вы не узнаете, что правда ли у Ларисы2011 биологический отец был летчиком ГА. А так же еще много интересного.

0  0
10.04.2017 11:11
- гость -

Будем наконец избавляется от зависимости амикавской

0  0
10.04.2017 11:12
- гость -

Прсрветуйте сайт новостной с коментами барнаульский

0  0
10.04.2017 11:13
- гость -

Прсрветуйте сайт новостной с коментами барнаульский 0 0

ВКонтакт

0  0
10.04.2017 11:14
- гость -

Банкфакс

0  0
10.04.2017 11:14
гость

порекомендуйте новостной сайт

0  0
10.04.2017 11:14
- гость -

В новом дизайне даже таблица эта по уродски выглядит на телефоне не видно третий столбец

0  0
10.04.2017 11:15
гость

Амик признайтесь честно, куда нам от вас свалить, все равно же найдем ссылку

0  0
10.04.2017 11:16
гость

10.04.2017 11:13 - гость - ВКонтакт

Там наверно регенится надо?

0  0
10.04.2017 11:16
- гость -

10.04.2017 10:57 - гость -

добро пожаловать в старпёры лет через 40. если доживёте)))

0  0
10.04.2017 11:17
- гость -

зачем этот кошкин хвост рубят по кусочкам? сразу же бы отключили, и всех дел)

кстати, тут новое руководство должно на АМИКе появиться. может не торопились бы? может пускай новенькие осмотрятся и примут решение? а то очевидно же, что большинство читателей за старую версию.

0  0
10.04.2017 11:18
1-ый

Как пользоваться новым сайтом? ни поиска ни информативности(( Зато по-прежнему "Неправильно введен код!" Это что за издевательство????

0  0
10.04.2017 11:18
- гость -

а я вообще никогда не оставлял комментариев, даже не знаю как это делать.

0  0
10.04.2017 11:18
- гость -

Новый сайт это максимум бэта версия сплошной сегодня косяк

1  0
10.04.2017 11:19
- гость -

Там наверно регенится надо?

Само собой. Но вы же трусливы. Вам это не подойдет.

0  0
10.04.2017 11:20
- гость -

10.04.2017 11:16 - гость -

В 80 лет мне будет не до интернета))

0  0
10.04.2017 11:21
- гость -

очевидно же, что большинство читателей за старую версию.

Бессовестная и бездоказательная ложь. То что кричит 2 десятка человек это совсем не большинство.

0  0
10.04.2017 11:21
10.04.2017 11:19 - гость

Само собой. Но вы же трусливы. Вам это не подойдет.

Во-первых, неудобно, во-вторых, я слишком известен

0  0
10.04.2017 11:22
гость

Сейчас заметил, тут даже новости датой не разделены

0  0
10.04.2017 11:22
- гость -

во-вторых, я слишком известен

Здравствуйте Неуловимый Джо.

0  0
10.04.2017 11:23
гость

10.04.2017 11:21 - гость -

очевидно же, что большинство читателей за старую версию.

Бессовестная и бездоказательная ложь. То что кричит 2 десятка человек это совсем не большинство.

Тут на все сайте десятка 2

0  0
10.04.2017 11:24
гость

10.04.2017 11:22 - гость - Здравствуйте Неуловимый Джо

Вы бы ахнули, узнав с кем говорите

0  0
10.04.2017 11:25
- гость -

Спасиб за банку с факсом работает!!!

0  0
10.04.2017 11:25
- гость -

Вы бы ахнули, узнав с кем говорите

Напугайте нас. Просим, просим!!!

0  0
10.04.2017 11:26
- гость -

А что за группа в контакте

0  0
10.04.2017 11:26
- гость -

Амик, Вы чего добиваетесь-то?! Аппелируете нам, что посещений и просмотров нового сайта больше? Ну, Вы ведь прекрасно сами знаете, что это БРЕД! Таблицы тут какие-то нам кидаете липовые... Закройтесь уж тогда совсем и не морочьте головы Вашим, надеюсь, преданным в прошлом подписчикам и читателям. Не хватает знаний и умений создать НОРМАЛЬНЫЙ новый сайт, тогда бы уж и не брались старый переделывать. Силком всё равно на новый никого не загоните. Желаю Вам удачно загнивать и дальше...

1  0
10.04.2017 11:27
- гость -

Кстати насчет Вконтакта идея появилась. Надо там группу запустить, "Сбежавшие с нового Амика". Человек десять наверное подпишется.

0  0
10.04.2017 11:27
Morena

Эх, Амик, Амик... Вот так вот рвутся многолетние узы дружбы... Утро, кофе, Амител уже в прошлом...

1  0
10.04.2017 11:28
гость

10.04.2017 11:25 - гость - Напугайте нас. Просим, просим!!!

Не могу, на мне большая ответственность. Да и пора мне, было 10 минут свободных

0  0
10.04.2017 11:29
- гость -

10.04.2017 11:20 - гость - так вы уже старпёр ))))))))))))

0  0
10.04.2017 11:29
- гость -

Не могу, на мне большая ответственность. Да и пора мне, было 10 минут свободных

До свидания Неуловимый Джо.

0  0
10.04.2017 11:30
гость

0.04.2017 11:27 - гость -

Кстати насчет Вконтакта идея появилась. Надо там группу запустить, "Сбежавшие с нового Амика". Человек десять наверное подпишется.

Поэтому Вконтакте и не конкурентоспособен, что никому нахрен не надо заморачиваться подпиской

0  0
10.04.2017 11:30
Гость

Да хватит ныть! Задолбали уже! Валите все кому не нравится старая версия, тут никого не держат.

0  1
10.04.2017 11:31
- гость -

Никогда не поверю,что с первого дня запуска новой версии сайта прям в первый же месяц 90% аудитории перешли на неё.

1  0
10.04.2017 11:32
- гость -

так вы уже старпёр ))))))))))))

Ну какой же я старпер, если спокойно адаптировался от оранжевого цвета к синему? ))

0  0
10.04.2017 11:38
- гость -

10.04.2017 11:32 - гость -

40-летний голубой ))))))))))))))))))))))))))))))))))

0  0
10.04.2017 11:44
- гость -

40-летний голубой

У вас не только цветовосприятие хромает, но и мыслительный процесс нарушен. Вам действительно лучше покинуть наш ресурс.

0  0
10.04.2017 11:48
- гость -

Я б может и писала комменты в новой версии с темах,которые интересны,но модератор беспричинно забанил мой домашний IP. Может уже пришло время разобраться в объективности банов и разбанить?

0  0
10.04.2017 11:50
- гость -

Как новорится, КГ/АМ тттттттттторрррмоззаааа

0  0
10.04.2017 11:50
Pat Riot

Прощай навек!

1  0
10.04.2017 11:52
Koks

Перехожу на Алтапресс. Желаю скорейшего закрытия.

4  0
10.04.2017 11:53
гость

Новая версия-фигня, а новости пообсуждать можно и на других сайтах. Совет: уменьшите размер площади комментариев, пока прочитаешь, крутить колёсико на мышке надоедает и глаза от мелькания сразу устают. Здесь всё неудобно.

0  0
10.04.2017 11:59
дед

патриот! тебе!:

Не уходи, побудь со мною, Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою Уста, и очи, и чело. Я поцелуями покрою Уста, и очи, и чело.

Побудь со мной, Побудь со мной!

Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою И обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою И обожгу, и утомлю.

Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою... Не уходи, не уходи! Восторг любви нас ждет с тобою... Не уходи, не уходи!

Побудь со мной, Побудь со мной!

0  0
10.04.2017 12:12
Здравый!

Это контрольный в голову мёртвого тела по имени "АМИК"

0  0
10.04.2017 12:20
- гость -

Отсутствие комментариев - лучший ответ на сегодняшние действия по депопуляризации старой версии сайта

0  0
10.04.2017 12:24
- гость -

свалил на амител. прощай амик

0  0
10.04.2017 12:25
- гость -

неправильно написал, на алтапресс свалил

0  0
10.04.2017 12:38
- гость -

Да там даже покруче все

0  0
10.04.2017 12:39
гость

10.04.2017 11:59 дед Часом не из голубых?

0  0
10.04.2017 12:51
Бывший читатель

Прощайте, амик. Вы с настойчивостью самоубийц тупо проталкиваете свой кривой новый облик. Ну удачи, чего... А я с сегодняшнего дня забываю про ваше существование. Пошла искать другой новостной сайт с местной жизнью. Ваша статистика вас пусть успокаивает, а у меня большие сомнения в том, что она корректна - тут же главное КАК посчитать. Новая версия *овно.

0  0
10.04.2017 12:53
Массаж мозга

Огорчил, амик.

0  0
10.04.2017 12:55
- гость -

Прощай, АМИК! Здравствуйте, Катунь 24 и Алтапресс!

0  0
10.04.2017 12:59
- гость -

Один и тот же гость десять раз уже попрощался)))

0  0
10.04.2017 13:04
Массаж мозга

"дед Часом не из голубых?" -------- Намедни, после слова "разочаровал", ха-ха обнаружило во мне женское начало. Ну я решил, что это нормально для его кривой логики. А сегодня открываю амик и на тебе - хахашечка поёт патриоту такое. Аяяяй. А кщё тычут пальцем в гейропейцев

0  0
10.04.2017 13:31
дед

опядь мамсаж разочаровался! не жисть, а сплошное разочарованье у тебя! то Путен кровавый, то власть воровская, то вот оду не тебе пропели! ап стенку ударятЦа будешь? ха-ха!

0  0
10.04.2017 13:32
Правдофил

А как на новом сайте Амика рекламу увидеть и поломать авторизавалку?

И да. А чё у Амика был старый сайт? А зачем? xD

0  0
10.04.2017 13:35
- гость -

10.04.2017 12:53 Массаж мозга

Огорчил, амик.

Вы тоже как Патриот и Кокс поступите? Или просто останетесь огорченным?

0  0
10.04.2017 14:02
Guest

Прощай Амик эпохи нулевых! Спасибо основателям сайта и Светлане Шаповаловой лично! Спасибо ВСЕМ-ВСЕМ комментаторам без исключения! Это была уникальная атмосфера новостного интеллектуального клуба по интересам! ВЫ БЫЛИ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

P.S. Новый дизайн, контент и уровень подачи материала не оставляет мне возможности посещать данный ресурс далее. ПРОЩАЙ АМИК! СПАСИБО ЗА ВСЕ!

0  0
10.04.2017 14:06
- гость -

Все на Алтапресс !

0  0
10.04.2017 14:07
- гость -

Было компактно и удобно. Стало расшиперисто и неудобно - картинки, картинки, реклама, прямо Букварь, а не новостной сайт.

0  0
10.04.2017 14:11
- гость -

Здравствуй Новый Амик-я примкнул к тебе!

0  0
10.04.2017 14:14
603

10.04.2017 14:02 Guest

Лучший комментарий. Вы очень емко выразили мысли всех старожилов амика. Сам более 10 лет был читателем и комментатором. С новой системой категорически не согласен. Поэтому покидаю данный ресурс.

0  0
10.04.2017 14:18
- гость -

дустом еще можно

0  0
10.04.2017 14:20
старожил

Зaшeл нa новую вeрсию только чтобы нaписaть: "Досвидос!" Продолжу читaть нормaльную удобную стaрую вeрсию. Коммeнтировaть из новой пeстрой и нeпонятной принципиaльно нe буду. Интeрфeйсы нa всeх рeсурсaх ужe идут по пути упрощeния, нaигрaлись со сложными нeудобными структурами, a aмик добaвляeт только кaртинок (тырeных с интeрнeтa), рaзныe мигaлки и пeрдeлки, дa усложняeт нaвигaцию. P.S. Я дaвно eщe говорил С.Ш.: "молодцы что нe уподобляeтeсь Aлтaпрeссaм и прочим рeсурсaм, сдeлaвшим новыe но дурaцкиe тяжeлыe пeстрыe пeрeгружeнныe кaртинкaми сaйты. Свeтa ушлa. И вы ужe нe молодцы. Читaтeлям нужнa информaция, удобнaя лeнтa, a нe тупыe нa 90% воровaнныe с интeрнeтa кaртинки.

0  0
10.04.2017 14:20
гость

Что, все на Алтапресс?

0  0
10.04.2017 14:24
- гость -

Да, все на Алтапресс. Отнимем пальто у коня.

0  0
10.04.2017 14:25
Старожил

Придатили!!!

0  0
10.04.2017 14:25
- гость -

Кому как, а меня новый сайт полностью устраивает.

0  0
10.04.2017 14:28
старожил

Они теряют не только читателей. На старой версии сайта я неоднократно размещал рекламные статьи от своей компании. Я был уверен что реклама будет заметна. И отклики были, и комментарии. Их просил не отключать, т.к. мы лучшие в своем сегменте на рынке, комментариев и сравнений не боимся. После того как сменили и усложнили дизайн я понял, что реклама попросту моя не будет заметна, потеряется в пестроте. И я уже больше года не несу деньги в амик (точнее в фм-продакшнс, кто занимается рекламой).

0  0
10.04.2017 14:28
- гость -

Guest. К сожалению сейчас все деградтрует, даже Амик.

0  0
10.04.2017 14:36
Массаж мозга

"Вы тоже как Патриот и Кокс поступите? Или просто останетесь огорченным?" ---------- Это не самое большое огорчение. Переживу и привыкну (или не привыкну). Пока как-то неуютненько на новой версии.

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