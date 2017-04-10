Функционал старой версии сайта Amic.ru продолжает снижаться. С 10 апреля 2017 года для читателей old.amic.ru становится недоступной возможность комментирования новостей.
Напомним, новая версия портала ИА "Амител" была запущена 14 января 2016 года. Для удобства читателей более года редакция поддерживала работу старого сайта. К сожалению, на сегодня наши технические возможности исчерпаны, и мы постепенно сокращаем функционал старого сайта.
Читайте также: ИА "Амител" отключает авторизацию и архив на старой версии сайта
Напомним, с 31 января 2017 года для читателей old.amic.ru стали недоступны возможности авторизации и архива. Теперь закрыто комментирование.
Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.
|Дата
|Весь Amic.ru
|old.amic.ru
|январь 2016
|35429
|2770
|февраль
|36601
|3085
|март
|34123
|3048
|апрель
|37673
|2997
|май
|37147
|2622
|июнь
|35394
|2602
|июль
|37853
|2400
|август
|34795
|2410
|сентябрь
|36667
|2470
|октябрь
|35006
|2467
|ноябрь
|42442
|2531
|декабрь
|43152
|2448
|январь 2017
|47492
|2239
|февраль
|51784
|2325
|март
|47553
|2275
Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.
Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.
Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:
ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Андроид – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ru
Windows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9a
Windows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/
Для подключения к каналу:
В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.
Комментарии
Блин... уже и просмотр комментариев на старом сайте отключили... Редакция, не боитесь, что Ваш АМИК совсем загнётся и читать и писать на сайте вообще некому будет? Верните, хотя бы, просмотр комментариев на старый сайт!!!!!!
Да прибейте старую совсем. Давно бы уже сделали, и народное недовольство давно бы стихло.
Прощай, Амик.
Админ, садись, "двойка" : "Комментарии досТТупны только на новом сайте."
Пользуйтесь сами этим тормозным сайтом! нет старой версии - нет посетителя!
все. это конец.
Старперам попутного ветра в горбатые спины!
Не мытьём так катанием. Чего добились не понятно, ну конечно... уплочено же.
И в новой НЕ МОГУ авторизоваться...Такое ощущение что сайт так избавляется от неугодных "комментаторов"
И будет у нас как всегда Read-only...Ибо ЦЕНЗУРА
11:00, добились того, что в новой версии, одна реклама и крайне неудобная новостная лента, с огромными анонсами!
Очень удобно
что в новой версии, одна реклама и крайне неудобная новостная лента, с огромными анонсами!
ставьте AdBlock, все будет не так плохо
г
Почему всегда нужно что-то испортить под видом модернизации????
Кто посоветует новостной чат?
Где можно теперь ознакомиться с новостями и оставить коммент? Киньте ссылку
новый сайт очень неудобен. читать новости неудобно, краткое содержание-заголовок занимают малюсенькое место зато как растопырены по ширине сразу видно всего пару тройку зато фуфла по бокам вагон
10.04.2017 11:03 - гость -
Читайте новости на старой версии. Но тогда вы не узнаете, что правда ли у Ларисы2011 биологический отец был летчиком ГА. А так же еще много интересного.
Будем наконец избавляется от зависимости амикавской
Прсрветуйте сайт новостной с коментами барнаульский
Прсрветуйте сайт новостной с коментами барнаульский 0 0
ВКонтакт
Банкфакс
порекомендуйте новостной сайт
В новом дизайне даже таблица эта по уродски выглядит на телефоне не видно третий столбец
Амик признайтесь честно, куда нам от вас свалить, все равно же найдем ссылку
10.04.2017 11:13 - гость - ВКонтакт
Там наверно регенится надо?
10.04.2017 10:57 - гость -
добро пожаловать в старпёры лет через 40. если доживёте)))
зачем этот кошкин хвост рубят по кусочкам? сразу же бы отключили, и всех дел)
кстати, тут новое руководство должно на АМИКе появиться. может не торопились бы? может пускай новенькие осмотрятся и примут решение? а то очевидно же, что большинство читателей за старую версию.
Как пользоваться новым сайтом? ни поиска ни информативности(( Зато по-прежнему "Неправильно введен код!" Это что за издевательство????
а я вообще никогда не оставлял комментариев, даже не знаю как это делать.
Новый сайт это максимум бэта версия сплошной сегодня косяк
Там наверно регенится надо?
Само собой. Но вы же трусливы. Вам это не подойдет.
10.04.2017 11:16 - гость -
В 80 лет мне будет не до интернета))
очевидно же, что большинство читателей за старую версию.
Бессовестная и бездоказательная ложь. То что кричит 2 десятка человек это совсем не большинство.
Само собой. Но вы же трусливы. Вам это не подойдет.
Во-первых, неудобно, во-вторых, я слишком известен
Сейчас заметил, тут даже новости датой не разделены
во-вторых, я слишком известен
Здравствуйте Неуловимый Джо.
10.04.2017 11:21 - гость -
очевидно же, что большинство читателей за старую версию.
Бессовестная и бездоказательная ложь. То что кричит 2 десятка человек это совсем не большинство.
Тут на все сайте десятка 2
10.04.2017 11:22 - гость - Здравствуйте Неуловимый Джо
Вы бы ахнули, узнав с кем говорите
Спасиб за банку с факсом работает!!!
Вы бы ахнули, узнав с кем говорите
Напугайте нас. Просим, просим!!!
А что за группа в контакте
Амик, Вы чего добиваетесь-то?! Аппелируете нам, что посещений и просмотров нового сайта больше? Ну, Вы ведь прекрасно сами знаете, что это БРЕД! Таблицы тут какие-то нам кидаете липовые... Закройтесь уж тогда совсем и не морочьте головы Вашим, надеюсь, преданным в прошлом подписчикам и читателям. Не хватает знаний и умений создать НОРМАЛЬНЫЙ новый сайт, тогда бы уж и не брались старый переделывать. Силком всё равно на новый никого не загоните. Желаю Вам удачно загнивать и дальше...
Кстати насчет Вконтакта идея появилась. Надо там группу запустить, "Сбежавшие с нового Амика". Человек десять наверное подпишется.
Эх, Амик, Амик... Вот так вот рвутся многолетние узы дружбы... Утро, кофе, Амител уже в прошлом...
10.04.2017 11:25 - гость - Напугайте нас. Просим, просим!!!
Не могу, на мне большая ответственность. Да и пора мне, было 10 минут свободных
10.04.2017 11:20 - гость - так вы уже старпёр ))))))))))))
Не могу, на мне большая ответственность. Да и пора мне, было 10 минут свободных
До свидания Неуловимый Джо.
0.04.2017 11:27 - гость -
Кстати насчет Вконтакта идея появилась. Надо там группу запустить, "Сбежавшие с нового Амика". Человек десять наверное подпишется.
Поэтому Вконтакте и не конкурентоспособен, что никому нахрен не надо заморачиваться подпиской
Да хватит ныть! Задолбали уже! Валите все кому не нравится старая версия, тут никого не держат.
Никогда не поверю,что с первого дня запуска новой версии сайта прям в первый же месяц 90% аудитории перешли на неё.
так вы уже старпёр ))))))))))))
Ну какой же я старпер, если спокойно адаптировался от оранжевого цвета к синему? ))
10.04.2017 11:32 - гость -
40-летний голубой ))))))))))))))))))))))))))))))))))
40-летний голубой
У вас не только цветовосприятие хромает, но и мыслительный процесс нарушен. Вам действительно лучше покинуть наш ресурс.
Я б может и писала комменты в новой версии с темах,которые интересны,но модератор беспричинно забанил мой домашний IP. Может уже пришло время разобраться в объективности банов и разбанить?
Как новорится, КГ/АМ тттттттттторрррмоззаааа
Прощай навек!
Перехожу на Алтапресс. Желаю скорейшего закрытия.
Новая версия-фигня, а новости пообсуждать можно и на других сайтах. Совет: уменьшите размер площади комментариев, пока прочитаешь, крутить колёсико на мышке надоедает и глаза от мелькания сразу устают. Здесь всё неудобно.
патриот! тебе!:
Не уходи, побудь со мною, Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою Уста, и очи, и чело. Я поцелуями покрою Уста, и очи, и чело.
Побудь со мной, Побудь со мной!
Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою И обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою И обожгу, и утомлю.
Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою... Не уходи, не уходи! Восторг любви нас ждет с тобою... Не уходи, не уходи!
Побудь со мной, Побудь со мной!
Это контрольный в голову мёртвого тела по имени "АМИК"
Отсутствие комментариев - лучший ответ на сегодняшние действия по депопуляризации старой версии сайта
свалил на амител. прощай амик
неправильно написал, на алтапресс свалил
Да там даже покруче все
10.04.2017 11:59 дед Часом не из голубых?
Прощайте, амик. Вы с настойчивостью самоубийц тупо проталкиваете свой кривой новый облик. Ну удачи, чего... А я с сегодняшнего дня забываю про ваше существование. Пошла искать другой новостной сайт с местной жизнью. Ваша статистика вас пусть успокаивает, а у меня большие сомнения в том, что она корректна - тут же главное КАК посчитать. Новая версия *овно.
Огорчил, амик.
Прощай, АМИК! Здравствуйте, Катунь 24 и Алтапресс!
Один и тот же гость десять раз уже попрощался)))
"дед Часом не из голубых?" -------- Намедни, после слова "разочаровал", ха-ха обнаружило во мне женское начало. Ну я решил, что это нормально для его кривой логики. А сегодня открываю амик и на тебе - хахашечка поёт патриоту такое. Аяяяй. А кщё тычут пальцем в гейропейцев
опядь мамсаж разочаровался! не жисть, а сплошное разочарованье у тебя! то Путен кровавый, то власть воровская, то вот оду не тебе пропели! ап стенку ударятЦа будешь? ха-ха!
А как на новом сайте Амика рекламу увидеть и поломать авторизавалку?
И да. А чё у Амика был старый сайт? А зачем? xD
10.04.2017 12:53 Массаж мозга
Огорчил, амик.
Вы тоже как Патриот и Кокс поступите? Или просто останетесь огорченным?
Прощай Амик эпохи нулевых! Спасибо основателям сайта и Светлане Шаповаловой лично! Спасибо ВСЕМ-ВСЕМ комментаторам без исключения! Это была уникальная атмосфера новостного интеллектуального клуба по интересам! ВЫ БЫЛИ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!
P.S. Новый дизайн, контент и уровень подачи материала не оставляет мне возможности посещать данный ресурс далее. ПРОЩАЙ АМИК! СПАСИБО ЗА ВСЕ!
Все на Алтапресс !
Было компактно и удобно. Стало расшиперисто и неудобно - картинки, картинки, реклама, прямо Букварь, а не новостной сайт.
Здравствуй Новый Амик-я примкнул к тебе!
10.04.2017 14:02 Guest
Лучший комментарий. Вы очень емко выразили мысли всех старожилов амика. Сам более 10 лет был читателем и комментатором. С новой системой категорически не согласен. Поэтому покидаю данный ресурс.
дустом еще можно
Зaшeл нa новую вeрсию только чтобы нaписaть: "Досвидос!" Продолжу читaть нормaльную удобную стaрую вeрсию. Коммeнтировaть из новой пeстрой и нeпонятной принципиaльно нe буду. Интeрфeйсы нa всeх рeсурсaх ужe идут по пути упрощeния, нaигрaлись со сложными нeудобными структурами, a aмик добaвляeт только кaртинок (тырeных с интeрнeтa), рaзныe мигaлки и пeрдeлки, дa усложняeт нaвигaцию. P.S. Я дaвно eщe говорил С.Ш.: "молодцы что нe уподобляeтeсь Aлтaпрeссaм и прочим рeсурсaм, сдeлaвшим новыe но дурaцкиe тяжeлыe пeстрыe пeрeгружeнныe кaртинкaми сaйты. Свeтa ушлa. И вы ужe нe молодцы. Читaтeлям нужнa информaция, удобнaя лeнтa, a нe тупыe нa 90% воровaнныe с интeрнeтa кaртинки.
Что, все на Алтапресс?
Да, все на Алтапресс. Отнимем пальто у коня.
Придатили!!!
Кому как, а меня новый сайт полностью устраивает.
Они теряют не только читателей. На старой версии сайта я неоднократно размещал рекламные статьи от своей компании. Я был уверен что реклама будет заметна. И отклики были, и комментарии. Их просил не отключать, т.к. мы лучшие в своем сегменте на рынке, комментариев и сравнений не боимся. После того как сменили и усложнили дизайн я понял, что реклама попросту моя не будет заметна, потеряется в пестроте. И я уже больше года не несу деньги в амик (точнее в фм-продакшнс, кто занимается рекламой).
Guest. К сожалению сейчас все деградтрует, даже Амик.
"Вы тоже как Патриот и Кокс поступите? Или просто останетесь огорченным?" ---------- Это не самое большое огорчение. Переживу и привыкну (или не привыкну). Пока как-то неуютненько на новой версии.