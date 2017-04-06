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Власти решили ограничиться одной платной парковкой в центре Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Данная тема в администрации краевой столицы обсуждается с 2014 года

Фото: penza-n.ru

Администрация краевой столицы в ближайшее время не планирует организацию в центре Барнаула единого парковочного пространства. Однако в мэрии размышляют о внедрении подобных объектов в других местах города. Об этом Amic.ru рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, на протяжении последних лет происходит насыщение территории исторического центра новыми торговыми объектами, офисами и другими коммерческими зданиями. Центр краевой столицы, как отмечает Шеломенцев, фактически не обеспечен достаточным количеством мест для остановок легкового транспорта, что приводит к парковке на перегонах улично-дорожной сети, во дворах и внутридворовых проездах.

"Данная проблема требует кардинального пересмотра стратегии транспортного развития улично-дорожной сети Барнаула, поиска новых путей решения повышения пропускной способности современными методами развития улично-дорожной сети", – отмечает представитель мэрии.

Однако для реализации этого начинания необходимо провести очень серьезное исследование, поскольку доверить этот вопрос следует экспертной организации. Вопрос создания платных парковок обсуждается с 2014 года. Барнаульские власти учитывают опыт Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы.

"Главной целью организации платных парковок является не получение дохода, а упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. Но при столь значительных затратах на внедрение ЕПП возникает вопрос поиска источников финансирования", –  добавляет Шеломенцев.

Представитель городской администрации, подводя итог, отметил, что определение наиболее востребованных вариантов и мест создания платных парковок будет возможно только после проведения исследований, которые будут учитывать основные направления движения транспортных потоков.

"Учитывая размещение значительной доли объектов массового тяготения в центре города, места расположения организаций, сотрудники которых проживают в районах, расположенных вблизи города, может возникнуть потребность в создании перехватывающих парковок", – подытожил Антон Шеломенцев.

Ранее городские власти сообщили о том, что в 2017 году первый платный парковочный комплекс заработает у здания железнодорожного вокзала. Он будет рассчитан на 140 автомобилей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.04.2017 15:46
- гость -

Администрации Барнаула Слава!

0  0
6.04.2017 15:48
- гость -

сделайте платную парковку на бресткой у ленина 74

0  0
6.04.2017 15:53
ПлохойХорошийЗлой

Решение проблемы простое. Рассчитать количество парковочных мест от площади+количества кабинетов в офисных помещениях. Нет у торгово-офисного центра такой возможности - закрывать. И все само разрешиться. Кто-то уедет в новостройки, кто-то в промзону....

0  0
6.04.2017 16:17
- гость -

Полностью согласна с ПлохойХорошийЗлой. Такой же расчет необходимо применить и к строительству жилых объектов. Не запланировали достаточное количество стоянок - не принимать объект.

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