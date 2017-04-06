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Администрация краевой столицы в ближайшее время не планирует организацию в центре Барнаула единого парковочного пространства. Однако в мэрии размышляют о внедрении подобных объектов в других местах города. Об этом Amic.ru рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, на протяжении последних лет происходит насыщение территории исторического центра новыми торговыми объектами, офисами и другими коммерческими зданиями. Центр краевой столицы, как отмечает Шеломенцев, фактически не обеспечен достаточным количеством мест для остановок легкового транспорта, что приводит к парковке на перегонах улично-дорожной сети, во дворах и внутридворовых проездах.

"Данная проблема требует кардинального пересмотра стратегии транспортного развития улично-дорожной сети Барнаула, поиска новых путей решения повышения пропускной способности современными методами развития улично-дорожной сети", – отмечает представитель мэрии.

Однако для реализации этого начинания необходимо провести очень серьезное исследование, поскольку доверить этот вопрос следует экспертной организации. Вопрос создания платных парковок обсуждается с 2014 года. Барнаульские власти учитывают опыт Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы.

"Главной целью организации платных парковок является не получение дохода, а упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. Но при столь значительных затратах на внедрение ЕПП возникает вопрос поиска источников финансирования", – добавляет Шеломенцев.

Представитель городской администрации, подводя итог, отметил, что определение наиболее востребованных вариантов и мест создания платных парковок будет возможно только после проведения исследований, которые будут учитывать основные направления движения транспортных потоков.

"Учитывая размещение значительной доли объектов массового тяготения в центре города, места расположения организаций, сотрудники которых проживают в районах, расположенных вблизи города, может возникнуть потребность в создании перехватывающих парковок", – подытожил Антон Шеломенцев.

Ранее городские власти сообщили о том, что в 2017 году первый платный парковочный комплекс заработает у здания железнодорожного вокзала. Он будет рассчитан на 140 автомобилей.