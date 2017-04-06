Фото: penza-n.ru
Администрация краевой столицы в ближайшее время не планирует организацию в центре Барнаула единого парковочного пространства. Однако в мэрии размышляют о внедрении подобных объектов в других местах города. Об этом Amic.ru рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
По его словам, на протяжении последних лет происходит насыщение территории исторического центра новыми торговыми объектами, офисами и другими коммерческими зданиями. Центр краевой столицы, как отмечает Шеломенцев, фактически не обеспечен достаточным количеством мест для остановок легкового транспорта, что приводит к парковке на перегонах улично-дорожной сети, во дворах и внутридворовых проездах.
"Данная проблема требует кардинального пересмотра стратегии транспортного развития улично-дорожной сети Барнаула, поиска новых путей решения повышения пропускной способности современными методами развития улично-дорожной сети", – отмечает представитель мэрии.
Однако для реализации этого начинания необходимо провести очень серьезное исследование, поскольку доверить этот вопрос следует экспертной организации. Вопрос создания платных парковок обсуждается с 2014 года. Барнаульские власти учитывают опыт Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы.
"Главной целью организации платных парковок является не получение дохода, а упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. Но при столь значительных затратах на внедрение ЕПП возникает вопрос поиска источников финансирования", – добавляет Шеломенцев.
Представитель городской администрации, подводя итог, отметил, что определение наиболее востребованных вариантов и мест создания платных парковок будет возможно только после проведения исследований, которые будут учитывать основные направления движения транспортных потоков.
"Учитывая размещение значительной доли объектов массового тяготения в центре города, места расположения организаций, сотрудники которых проживают в районах, расположенных вблизи города, может возникнуть потребность в создании перехватывающих парковок", – подытожил Антон Шеломенцев.
Ранее городские власти сообщили о том, что в 2017 году первый платный парковочный комплекс заработает у здания железнодорожного вокзала. Он будет рассчитан на 140 автомобилей.
Комментарии
Администрации Барнаула Слава!
сделайте платную парковку на бресткой у ленина 74
Решение проблемы простое. Рассчитать количество парковочных мест от площади+количества кабинетов в офисных помещениях. Нет у торгово-офисного центра такой возможности - закрывать. И все само разрешиться. Кто-то уедет в новостройки, кто-то в промзону....
Полностью согласна с ПлохойХорошийЗлой. Такой же расчет необходимо применить и к строительству жилых объектов. Не запланировали достаточное количество стоянок - не принимать объект.