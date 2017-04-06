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Свыше двух миллионов туристов, которые посетили Алтайский край в 2016 году, — это объективная цифра, заключили эксперты на круглом столе по развитию туризма, прошедшем 4 апреля в редакции "Алтайской правды".

В мероприятии участвовали представители краевой туриндустрии, ученые и общественные деятели. Среди них был заведующий кафедрой рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга АлтГУ Александр Редькин, гендиректор "Бирюзовой Катуни" Алексей Репин, заместитель гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов, глава администрации Завьяловского района Николай Губерт и другие.

Директор "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева рассказала, что новая для региона методика подсчета туристов практикуется в Таиланде, Испании и иных туристически привлекательных странах. "Весь мир считает, что турист — это человек, который выехал со своего постоянного места пребывания на любую другую территорию. Он может уехать совсем недалеко, но, если там переночевал, то он уже турист и в первую очередь будет посчитан таковым отелем, в котором остановился", — отметила она.

Согласно данной методике, каждое из 960 алтайских туристских предприятий подает отчетность по специальной сводной таблице в разрезе: сколько человек прибыло, сколько суток отдыхающие прожили, а затем информация направляется в муниципалитет. После этого данные передаются органам исполнительной власти. Так суммируется основной результат по турпотоку.

Подчеркивается, что при подсчете турпотока также учитываются данные музеев и галерей, считающих посетителей по выездным билетам. Кроме этого, если на территориях, где отдыхают туристы, есть система контроля на входе, то эта информация тоже учитывается при подсчете туристического потока.

Косвенными индикаторами подсчета являются данные по роумингу сотовых операторов.

По словам экспертов, ранее туристов считали избирательным методом. Каждое туристское предприятие ежегодно заполняло спецформу отчетности. Для проверки этих данных из всего объема средств размещения туристов выбирались пять или шесть, которым приходилось сдавать форму раз в месяц или в квартал, и на их индикаторах динамики расчетным путем проверялись и корректировались итоговые цифры.

В 2017 году Россия перейдет на единую систему учета туристов для всех регионов, подчеркнул Редькин.