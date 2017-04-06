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Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал мужчина.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте работают следователи-криминалисты", — цитирует "Интерфакс" представителя областного управления СКР.
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Напомним, что взрыв произошел в центре города. В результате пострадал мужчина.
Согласно имеющимся данным, инцидент случился недалеко от школы.
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