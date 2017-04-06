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Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга Константин Серов заявил, что в одном из жилых домов на Товарищеском проспекте обезврежено взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Серова, в данный момент опасности уже нет, дана команда заселять жителей. "До 7 этажа все обезврежено", — добавил он, подчеркнув, что на 8 и 9 этажах продолжают работать следователи.

Агентство пишет, что находящийся рядом с местом ЧП детский сад работал. В его актовом зале были размещены эвакуированные жильцы.

Отмечается, что ранее пресс-служба УФСБ сообщила, что жильцов одного из домов города эвакуировали в связи с тем, что в одном из жилых помещений был найден подозрительный предмет.

"Фонтанка" добавляла, что при эвакуации всех жильцов из дома троих мужчин вывели в наручниках. Соседи отмечали, что полиция утром 6 апреля взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где жили выходцы из Средней Азии.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. По данным следствия, террорист-смертник взорвал себя в вагоне поезда. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Киргизии.