Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Барнауле продолжают поиски 11-летнего Димы Попова, пропавшего без вести 2 апреля.
Вечером в четверг поисковики собираются у парка "Эдельвейс". "Внимание!!! Поиск Попова Димы продолжается. Объявлен сбор сегодня в 17:00 на парковке у парка "Эдельвейс", активная фаза до 19:00. Приоритет на авто", – сообщили в паблике отряда "Лиза Алерт".
Напомним, по факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.
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Приметы пропавшего ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Дима был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.
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