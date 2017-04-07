Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Предварительные сроки внедрения первой платной парковки у здания Железнодорожного вокзала в Барнауле намечены на третий квартал 2017 года. Об этом Amic.ru рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Таким образом, скорее всего, платная парковочная зона заработает в конце августа — начале сентября, в аккурат ко Дню города и 80-летию Алтайского края. Как сообщил представитель городской администрации, в текущем году ведется работа по созданию платной парковки в районе Железнодорожного вокзала, который является визитной карточкой для его жителей и гостей.

Целесообразность размещения данной парковки обусловлена необходимостью обеспечения сохранности личных транспортных средств населения, соблюдения требований парковки, выполнения антитеррористического законодательства. В мэрии указывают, что таким образом планируется нормализовать ситуацию в центре города, поскольку нередко автовладельцы паркуют свои машины в неположенных местах или на тротуарах, мешают пешеходам, а также проезду специальных служб и других автомобилей.

"Проектом предусмотрена вместимость парковки 140 мест, из которых 10% выделены для инвалидов. Парковка предполагает круглосуточный режим работы и бесплатные места для инвалидов. Зона въезда и выезда будет оборудована системой видеофиксации. Реконструкция предполагает восстановление газона, высадку деревьев и ремонт пешеходных зон на территории прилегающего сквера", — отметил Антон Шеломенцев.

Парковка будет работать круглосуточно. На комплексе будет фиксироваться въезд машины с использованием карты. Расчет стоимости услуг будет произведен согласно тарифам. Прибыль потратят на благоустройство площади и прилегающего сквера.

Пока что такса на парковку автомобиля обсуждается. Также разрабатывается система абонементов: на сутки, месяц или год.

"В настоящее время обсуждаются критерии расчета максимальной стоимости услуг на территории платной парковки в части бесплатного времени пользования в целях осуществления посадки и высадки пассажиров", — подытожил Антон Шеломенцев.

Отметим, что городские власти с 2014 года обсуждают возможность внедрения платных парковочных зон в центре Барнаула. Сейчас специалисты изучают опыт других городов. Однако в ближайшее время, за исключением Железнодорожного вокзала, платных парковочных мест не появится.