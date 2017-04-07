Грандиозная ярмарка-распродажа пройдет в "Формуле М2"

Весна в самом разгаре, а это значит, что не за горами череда субботников и открытие долгожданного дачного сезона. Супермаркет "Формула М2" предлагает быть во всеоружии уже сейчас и приглашает всех жителей края на грандиозную распродажу, которая будет проходить с 8 по 9 апреля. Гостей сети ждут скидки до 90% на товары.

"Что может понадобиться человеку, чтобы навести порядок на своем дачном участке и открыть предстоящий теплый сезон? Наверняка самый разнообразный садовый инвентарь, строительные и отделочные материалы и многое другое. Именно поэтому 8 и 9 апреля "Формула М2" порадует своих покупателей грандиозными скидками до 90% на самые актуальные товары", — рассказала о предстоящей распродаже Елена Коротеева, директор по маркетингу Группы компаний "ПРАКТИКА" ("Формула М2" и "Аксиома").

Ярмарка-распродажа пройдет во всех семи магазинах сети строительных и отделочных материалов "Формула М2" в трех городах Сибири: Барнауле, Бийске и Новосибирске.

Сеть магазинов строительных и отделочных материалов "Формула М2" — это 7 современных магазинов и 3 крупнейших оптовых подразделения, расположенных в трех городах Сибири: Барнауле, Бийске и Новосибирске.

Адреса магазинов сети:

Барнаул:

Супермаркет "Формула М2", пр. Красноармейский, 64.

Гипермаркет "Формула М2", Павловский тр., 49/3.

Гипермаркет "Формула М2", Космонавтов, 6г.

Бийск:

Гипермаркет "Формула М2", ул. Революции, 92.

Супермаркет "Формула М2", ул. Социалистическая, 13а.

Новосибирск: