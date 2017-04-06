Фото: barnaul.org
Дорожники в Барнауле приступили к ямочному ремонту улицы Попова, информирует в четверг пресс-центр городской администрации.
В мэрии уточняют, что специалисты завершили работы на участке улицы Попова между Энтузиастов и Павловским трактом. Общий объем выполненных работ составил 55 квадратных метров.
"По данным диспетчерской службы МБУ "Автодорстрой", сегодня бригады дорожников и специализированная техника работают также на улицах Матросова, Горно-Алтайской, Змеиногорском тракте", – добавляют городские власти.
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Дорожники используют инертные материалы. Данная мера является временной.
"Как только позволят погодные условия, в городе начнут основные дорожно-ремонтные работы", – подчеркивает городская администрация.
Комментарии
В прошлом году холодный асфальт все рекламировали, который позволяет в любую погоду работать, теперь говорят только кирпичами можно справиться.....осталось навоз набрать и залепить!