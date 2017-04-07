Чтобы оптимизировать бизнес-процессы и правильно организовать работу сотрудников отдела продаж, необходимы измеримые показатели: продолжительность разговоров с клиентами, уровень обслуживания, количество звонков от каждого менеджера.

Но даже если эти показатели известны, руководителю не всегда легко их интерпретировать.

Специалисты MANGO OFFICE предлагают действенный инструмент принятия управленческих решений — сервис бизнес-аналитики. Он автоматически собирает данные о взаимодействии с клиентами и дает рекомендации по их улучшению, основанные на опыте успешной работы десятков тысяч компаний.

Вся статистика звонков собирается в автоматическом режиме с помощью виртуальной АТС. Для пользования сервисом не требуется специальное обучение или сложная настройка. Наглядные отчеты снабжены интерактивными подсказками — на что влияет тот или иной показатель, как оценить его значение ("плохо", "нейтрально", "хорошо") и как его улучшить.

Подсказки и удобная навигация позволяют руководителю быстро проанализировать интересующий его процесс или проблемную зону. Например, узнать общий процент пропущенных вызовов, сразу же определить, на каких этапах они теряются, по каким причинам и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Виртуальная АТС подключается за один день, без покупки дорогостоящего оборудования, и легко настраивается через личный кабинет. Бизнес-аналитика готова к использованию сразу после подключения.

Специалисты MANGO OFFICE помогают руководителям оценить коммуникации в компании, найти потенциальные проблемные зоны, которые могут приводить к потере клиентов, дают рекомендации по их устранению. Используя эти данные и применяя бизнес-аналитику для контроля результатов изменений, руководители смогут повысить отдачу от продаж действующим и новым клиентам, а значит, и заметно увеличить выручку.

Более подробную информацию о продуктах MANGO OFFICE и персональную консультацию можно получить на сайте и по телефону 8-800-555-55-22