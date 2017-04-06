Фото: youtube.com

Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела после взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал мужчина.

В областном управлении СКР отмечают, что дело открыто по части 1 статьи 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

В ведомстве добавляют, что, согласно предварительным данным, 46-летний мужчина подобрал на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Социалистической предмет, внешне похожий на фонарик.

Читайте также: Первые кадры с места взрыва в Ростове-на-Дону. Видео

Затем произошел взрыв. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.

На месте ЧП работают следователи, криминалисты, полицейские, взрывотехники.