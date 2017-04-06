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Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела после взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал мужчина.
В областном управлении СКР отмечают, что дело открыто по части 1 статьи 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
В ведомстве добавляют, что, согласно предварительным данным, 46-летний мужчина подобрал на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Социалистической предмет, внешне похожий на фонарик.
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Затем произошел взрыв. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.
На месте ЧП работают следователи, криминалисты, полицейские, взрывотехники.
Комментарии
Терроризм - спутник капитализма.
- гость - 6 апреля 2017 г. 17:07
Идиот, думаешь, в совке твоем любимом не было терактов?
- гость - 6 апреля 2017 г. 17:18 - гость - 6 апреля 2017 г. 17:07
Идиот, думаешь, в совке твоем любимом не было терактов?
ИНФУЗОРИЯ, Я НЕ ДУМАЮ, Я ЗНАЮ.
6.04.2017 17:27 эй путеовощ, а почему армяне из дашнакцутюн взорвали метро гусятницей в 8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все — при первом взрыве в метро), 37 были ранены