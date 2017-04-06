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Российские пограничники задержали за нарушение государственной границы у берегов Крыма рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", следовавшее под украинским флагом. Капитана сейнера оштрафовали на 60 тысяч рулей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского регионального погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что украинское судно во время разведки водных биологических ресурсов в открытом море углубилось на территорию России почти на 400 метров. Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, однако об этом сообщили лишь в четверг, 6 апреля.

В сообщении отмечается, что на борту "Рабака Херсона", на который высадилась досмотровая группа пограничников из РФ, находились десять членов команды и капитан – все граждане Украины. Также уточняется, что судно следовало под флагом Украины (порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "Бара" из Одессы).

РИА Новости добавляет, что задержание украинского судна проводилось силами пограничного сторожевого корабля "Аметист".

Отмечается, что капитана рыболовецкого корабля привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации".