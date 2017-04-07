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"Бочкари" используют передовой японский опыт бережливого производства

, ИА "Амител"
Использование новой технологии нацелено на построение успешной производственной системы

Бережливое производство предполагает построение успешной производственной системы, вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, чтобы в конечном счете покупатель приобретал продукцию безупречного качества. Достигается это за счет оптимизации рабочих процессов и сокращения потерь на всех этапах производства. Важный момент: нужный результат получается не за счет экономии, как многие привыкли думать, а за счет четкого взаимодействия подразделений, устранения "бесполезных" действий, знаний сотрудников, поиска, отбора и адаптации лучших практик со всего мира.

Старт программы "Бережливое производство" пришелся на конец 2016 года. В 2017 году в нее активно включились все сотрудники. К слову, на сегодняшний день только 2% российских предприятий начали применять в своей работе инструменты бережливого производства. "Бочкари" — в числе первых.

Завод как система

Понятие "производственная система" — термин современный. Для того, чтобы разобраться в этой системе, необходимо знать, как она устроена. Основа системы (фундамент) — это ориентация производства на покупателя продукта. То есть все действия должны быть направлены на удовлетворение клиентов, каждого покупателя, при наименьших затратах на работу, не создающую ценность для покупателя. Три стены, на которых держится крыша (производственная система), – это результативность, гибкость, эффективность.

Результативность основывается на управлении персоналом, работе в команде, обучении персонала, лидерстве руководителя, бережливом отношении к людям и вовлечении всех сотрудников в процесс непрерывного совершенствования (по-японски — "кайдзен"). Кайдзен — один из наиболее важных и значимых инструментов бережливого производства. Адаптация на российском производстве системы Кайдзен, несмотря на все трудности, возможна. Это показал и доказал великий Александр Суворов.

Фраза А.В. Суворова: "Сегодня – везение, завтра – везение. Помилуй, Бог, когда-нибудь надо и умение" показывает, что он никогда не полагался на удачу, а добивался всего только упорным трудом над собой и своими подчиненными.

Первые месяцы работы по новым принципам уже приносят свои плоды. Есть и первые отличившиеся, которые получили награды от руководства. 

"Бочкари": продолжаем развиваться

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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