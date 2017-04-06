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Льготы для школьников и студентов в пригородных электричках сохранили в Алтайском крае в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Карлиным.

"Льготу предоставляют школьникам старше семи лет и студентам очной формы обучения. Они могут оплачивать 50% стоимости проезда в период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно", – указывают краевые власти.

При этом уточняется, что право на льготы предоставляется независимо от места проживания обучающихся и нахождения их образовательной организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов России.