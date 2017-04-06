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Агента Секретной службы, который охранял американского вице-президента Майка Пенса, отстранили от выполнения служебных обязанностей за связь с проституткой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал CNN и ряд его источников в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на минувшей неделе. Полиция приехала в один из отелей Мэриленда на вызов администратора и задержала по подозрению в домогательствах мужчину, который оказался сотрудником Секретной службы. Один из источников утверждает, что агент ведомства добровольно доложил о произошедшем руководству.

Иной представитель Секретной службы в официальном заявлении CNN подтвердил, что инцидент действительно был, отметив, что служба по вопросам профессиональной ответственности расследует происшествие . По словам собеседника канала, по требованию руководства сотрудник уже сдал служебное оружие и форму и в данный момент пребывает в административном отпуске.

Источники подчеркивают, что инцидент произошел во внеслужебное время агента.