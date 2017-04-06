Фото: theconversation.com
Агента Секретной службы, который охранял американского вице-президента Майка Пенса, отстранили от выполнения служебных обязанностей за связь с проституткой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал CNN и ряд его источников в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на минувшей неделе. Полиция приехала в один из отелей Мэриленда на вызов администратора и задержала по подозрению в домогательствах мужчину, который оказался сотрудником Секретной службы. Один из источников утверждает, что агент ведомства добровольно доложил о произошедшем руководству.
Иной представитель Секретной службы в официальном заявлении CNN подтвердил, что инцидент действительно был, отметив, что служба по вопросам профессиональной ответственности расследует происшествие . По словам собеседника канала, по требованию руководства сотрудник уже сдал служебное оружие и форму и в данный момент пребывает в административном отпуске.
Источники подчеркивают, что инцидент произошел во внеслужебное время агента.
Комментарии
а на чём прокололся?
домогался проститутки? за деньги?
Вероятно, хотел получить скидку и назвал свое место работы.
Не соответствовал гендерной идентификации.
так они же там все того.
НУ тууууууууууупыыыыыыыыееееееееееееее америкосы!!! Со своей толерантностью и демократией совсем запутались! А если бы этот бедолага с мужиком бы был, наверняка оправдали бы))))))))))))))
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