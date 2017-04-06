В Алтайском крае готовятся к детской оздоровительной кампании 2017 года. Ожидается, что в регионе отдохнут не менее 172 тысяч детей. На территории края будут работать 980 оздоровительных лагерей разной направленности. Это палаточные, загородные стационарные, санаторно-курортные лагеря.

В настоящее время идет подготовка вожатых. Обучение проходит на базе Алтайского государственного педагогического университета. Также готовятся медицинские кадры для работы в детских оздоровительных учреждениях.

"Мы соблюдаем все требования и прорабатываем все вопросы по обеспечению безопасности наших детей. Кроме того, требуется подготовка самих учреждений. Надеемся, что будут проведены на должном уровне все необходимые косметические ремонты лагерей. Будут выполнены все мероприятия, которые мы должны сделать по предписанию Роспотребнадзора", — отметила заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.

Также будут работать профильные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и смены для одаренных детей.

"Конечно, мы надеемся, что, как и в предыдущие годы, нам будет оказана помощь федерального уровня. Для этого региональным правительством оформлена заявка в Министерство образования РФ. В прошлом году у нас смогли отдохнуть более семи тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого мы сегодня сформировали заявку. В прошлом году мы получили 126 миллионов федеральных средств, надеемся, что в этом году мы получим средства в том же объеме", – добавила Капура.

Также в крае планируют провести пятую трудовую четверть. Будут трудоустраивать детей от 14 лет. На эти цели планируют направить более 10 миллионов рублей. Участие в трудовой четверти должны принять около 11 тысяч школьников.

Всего на летнюю оздоровительную кампанию планируют потратить более 415 миллионов рублей из всех источников финансирования.