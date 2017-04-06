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Работу начали все отделения современного барнаульского перинатального центра "ДАР", сообщают "Вести 22".

Так, пациентам медицинские услуги оказывают в гинекологическом, родовом, послеродовом отделениях. Также свою деятельность осуществляет акушерский стационар и отделения патологии беременности и патологии новорожденных.

О том, что все структурные подразделения "ДАРа" приступят к работе в апреле, ранее сообщали в краевом правительстве.

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Тогда же отмечалось, что на плановую мощность медицинское учреждение выйдет в июне этого года.

Напомним, техническое открытие перинатального центра состоялось в декабре 2016 года.

В настоящее время врачи "ДАРа" обзванивают районы, изучают краевой регистр беременных и приглашают на прием будущих мам из высоких групп риска.

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Консультативный центр медицинского учреждения имеет выездные бригады, которые готовы оказать помощь в случае ее необходимости.