Фото: altairegion22.ru
Работу начали все отделения современного барнаульского перинатального центра "ДАР", сообщают "Вести 22".
Так, пациентам медицинские услуги оказывают в гинекологическом, родовом, послеродовом отделениях. Также свою деятельность осуществляет акушерский стационар и отделения патологии беременности и патологии новорожденных.
О том, что все структурные подразделения "ДАРа" приступят к работе в апреле, ранее сообщали в краевом правительстве.
Читайте также: Все отделения перинатального центра "ДАР" в Барнауле заработают в апреле
Тогда же отмечалось, что на плановую мощность медицинское учреждение выйдет в июне этого года.
Напомним, техническое открытие перинатального центра состоялось в декабре 2016 года.
В настоящее время врачи "ДАРа" обзванивают районы, изучают краевой регистр беременных и приглашают на прием будущих мам из высоких групп риска.
Читайте также: Внеплановую проверку проведут в барнаульском перинатальном центре "ДАР"
Консультативный центр медицинского учреждения имеет выездные бригады, которые готовы оказать помощь в случае ее необходимости.
Комментарии
Врачи центра звонят по районам и выискивают себе пациенток)))Никогда он не заработает на полную мощность,если тотько из пальца не начнут высасывать показания и патологию беременности)))