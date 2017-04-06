Фото: moviepilot.com

Американский режиссер Майкл Бэй, создатель пяти лент франшизы "Трансформеры", сообщил, что планирует снять еще более десятка картин серии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NME.

По словам кинематографиста, в данный момент написано уже 14 сценариев, которые являются "отличными историями".

Издание пишет, что студия Paramount уже утвердила проект спин-оффа, который посвящен персонажу Бамблби, и шестой части "Трансформеров". Выход фильмов состоится в 2018-м и 2019-м соответственно.

Бэй подчеркнул, что не собирается единолично снимать все ленты, отметив, что хочет поработать над одной из них – спин-оффом "Трансформеров".

Сейчас франшиза состоит из четырех фильмов. "Трансформеры 5: Последний рыцарь" выйдет на экраны 22 июня этого года.