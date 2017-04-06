Фото: sgd22.ru

Города Алтайского края с населением менее 250 тысяч человек получат 13 миллионов рублей на благоустройство парков, сообщает региональный минстройтранс.

Согласно распоряжению губернатора Александра Карлина, на эти цели выделяется 11,8 миллиона рублей из федерального и 1,2 миллиона рублей из краевого бюджета.

Средства выделяются Алейску, Белокурихе, Бийску, Заринску, Новоалтайску, Рубцовску, Славгороду, Яровому, Горняку, Змеиногорску и Камню-на-Оби.

Читайте также: Более 500 млн рублей выделили алтайским городам на комфортную среду

Благоустроительные работы будут выполняться в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В парках будет произведено асфальтирование и дополнительное озеленение.

Читайте также: Арендатор сменился в барнаульском парке "Изумрудный"