Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула на своих "Жигулях" застрял в огромной яме на улице Крупской в четверг, 6 апреля.

"Улица Крупской, большая лужа, а в ней яма! Сел передним колесом и на брюхо", — констатирует автор заметки в паблике Barnaul 22.

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На помощь водителю ВАЗа пришел молодой мужчина на микроавтобусе, который вытащил автомобиль из дорожного "капкана".

Сам инцидент произошел между домами №96 и №98.

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