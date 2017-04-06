Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула на своих "Жигулях" застрял в огромной яме на улице Крупской в четверг, 6 апреля.
"Улица Крупской, большая лужа, а в ней яма! Сел передним колесом и на брюхо", — констатирует автор заметки в паблике Barnaul 22.
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На помощь водителю ВАЗа пришел молодой мужчина на микроавтобусе, который вытащил автомобиль из дорожного "капкана".
Сам инцидент произошел между домами №96 и №98.
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Комментарии
Нечего было по тротуару ехать...
откуда такая лужа? откуда кучи снега? что за фейк?