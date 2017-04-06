Фото: youtube.com

Пожарные спасли в Бийске косулю, которая не могла выбраться из реки. Инцидент произошел в четверг, 6 апреля, сообщает "Бийский рабочий".

Уточняется, что звонок от очевидцев поступил в пожарную часть города в 8:20. Свидетели сообщили, что в районе сквера Фомченко в полынье на реке Бия тонет косуля.

Огнеборцы решили самостоятельно спасти животное, поскольку пожарная часть находится недалеко от места происшествия. С помощью веревки они вытащили косулю из реки, после чего вызвали специалистов из службы спасения для определения дальнейшей судьбы животного. Издание пишет, что сотрудники МЧС, в свою очередь, связались с МУП "Охота", в результате чего косулей занялись охотоведы.

Спасатели отмечают, что косуля не сильно пострадала — у нее обнаружили лишь повреждение рога и переохлаждение. После осмотра животное отпустят в лес.