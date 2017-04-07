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Снег и ветер не оставят Алтайский край в пятницу, 7 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах снег, мокрый снег, местами гололедные явления, на дорогах гололедица", — информирует метеорологическое ведомство.
Дневные температуры в крае составят 0...+5 градусов. Ветер прогнозируется западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
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На территории краевой столицы осадков не ожидается. Днем в Барнауле +1...+3 градуса. Ветер до 12 метров в секунду.
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