Алтайский край сохранил все меры государственной поддержки на детский оздоровительный отдых в полном объеме.

Пять тысяч рублей будет компенсировано каждому ребенку, который будет отдыхать в загородных оздоровительных лагерях региона.

"Сегодня сохранены меры поддержки для многодетных семей, которые будут направлять трех и более детей в детские лагеря. Десять тысяч рублей получат на каждого третьего и последующих детей, которые будут отдыхать в лагерях", – рассказала заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.

Из краевого бюджета будет осуществляться софинансирование стоимости путевки:

- для сотрудников органов государственной власти края и краевых государственных учреждений — 3,5 тысячи рублей;

- для многодетных семей (если в лагере отдыхают трое и более детей школьного возраста) — 10 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка;

- для всех граждан, проживающих на территории региона, имеющих ребенка школьного возраста, - 5 тысяч рублей.

Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря составит 12 тысяч рублей.