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Дом с аквариумом и огромной печью продают в Барнауле за 23,5 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Уникальное жилье площадью 230 квадратных метров находится на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров продают в экологически чистом районе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 23,5 миллиона рублей.

"Продается дом в экологически чистом районе. Сдан в 2013 году. Асфальтированный индивидуальный подъезд. Все коммуникации центральные. 1-й этаж: входная группа, гостиная, прачечная, щитовая, санузел, теплый пол. 2-й этаж: 4 комнаты, два санузла", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Судя по фото, в коттедже имеется очень красивый аквариум. Выполнен качественный ремонт, имеется встроенная техника, кондиционирование.

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Также есть баня на дровах, беседка. Жилье расположено на участке 10 соток, где выполнен ландшафтный дизайн.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.04.2017 07:26
- гость -

ой, оквариум...нада брать!))))))))))))))))

0  0
7.04.2017 07:27
- гость -

Кота оставить, рыбок - прочь! Слишком дорогое обслуживание таких аквариумов.

0  0
7.04.2017 07:37
2

Очень понравилось... Особенно печка на фото 15-16... Это кем надо работать в Барнауле, чтобы такое жильё построить или купить? И что будет с его хозяевами, случись революция по типу 17-го года?

0  0
7.04.2017 07:39
Гость

Все красиво. Придраться не к чему. За 15 млн уйдёт

0  0
7.04.2017 08:02
месный

вырубают эти висячие унитазы, на кого они расчитаны, на анорексичек и дрищей, а есле сядет почтенны гражданин или тётенька весом в кг 130-140 онож отломится нафиг, фарфор не метал нифига

0  0
7.04.2017 08:07
- гость -

Всем бы так жить.

0  0
7.04.2017 08:22
- гость -

2 месный 7 апреля 2017 г.

Поэтому там весы и стоЯт.

0  0
7.04.2017 08:24
Nic

7.04.2017 08:02 месный

Унитазы не очень любят ударную нагрузку. А так подвесной при грамотном монтаже инсталляции держит 200 смело.

0  0
7.04.2017 08:25
- гость -

7.04.2017 08:02 месный богатые все больные, у них нет такого веса, все на нервах и питании раздельном, поэтому нормально выдержат!!!

0  0
7.04.2017 08:27
Nic

Очень и очень неплохо! Окна в пол - класс. Хотели также сделать в каминной, когда ремонт делали, но перестраховались, т.к. дом уже готовый был. Только веранду так застеклили.

0  0
7.04.2017 08:34
- гость -

чот я не понял. 2я и 3я фотки это одно и тоже помещение с разных точек снято? или хозяева любят такой стиль в мебели?

0  0
7.04.2017 08:42
гость

Очень красиво!!! Хозяева МОЛОДЦЫ!!!

0  0
7.04.2017 08:47
- гость -

Сдан в 2013 году. С надеждой на наступившие светлые времена. Ан, не тут-то было

0  0
7.04.2017 08:47
- гость -

Дом чистый, светлый, уютный, ничего лишнего и все со вкусом. Хоть и дорого, но пожелаю, чтобы его побыстрее продали. Редко на Амике такие увидешь,а тут прямо душа радуется.

0  0
7.04.2017 08:51
вера

продают потому что бояться жить там , так как все наворовано

0  0
7.04.2017 09:00
- гость -

Достойно!

0  0
7.04.2017 09:08
Фуагра

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