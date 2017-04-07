Фото: avito.ru
Коттедж площадью 230 квадратных метров продают в экологически чистом районе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 23,5 миллиона рублей.
"Продается дом в экологически чистом районе. Сдан в 2013 году. Асфальтированный индивидуальный подъезд. Все коммуникации центральные. 1-й этаж: входная группа, гостиная, прачечная, щитовая, санузел, теплый пол. 2-й этаж: 4 комнаты, два санузла", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Судя по фото, в коттедже имеется очень красивый аквариум. Выполнен качественный ремонт, имеется встроенная техника, кондиционирование.
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Также есть баня на дровах, беседка. Жилье расположено на участке 10 соток, где выполнен ландшафтный дизайн.
Комментарии
ой, оквариум...нада брать!))))))))))))))))
Кота оставить, рыбок - прочь! Слишком дорогое обслуживание таких аквариумов.
Очень понравилось... Особенно печка на фото 15-16... Это кем надо работать в Барнауле, чтобы такое жильё построить или купить? И что будет с его хозяевами, случись революция по типу 17-го года?
Все красиво. Придраться не к чему. За 15 млн уйдёт
вырубают эти висячие унитазы, на кого они расчитаны, на анорексичек и дрищей, а есле сядет почтенны гражданин или тётенька весом в кг 130-140 онож отломится нафиг, фарфор не метал нифига
Всем бы так жить.
2 месный 7 апреля 2017 г.
Поэтому там весы и стоЯт.
7.04.2017 08:02 месный
Унитазы не очень любят ударную нагрузку. А так подвесной при грамотном монтаже инсталляции держит 200 смело.
7.04.2017 08:02 месный богатые все больные, у них нет такого веса, все на нервах и питании раздельном, поэтому нормально выдержат!!!
Очень и очень неплохо! Окна в пол - класс. Хотели также сделать в каминной, когда ремонт делали, но перестраховались, т.к. дом уже готовый был. Только веранду так застеклили.
чот я не понял. 2я и 3я фотки это одно и тоже помещение с разных точек снято? или хозяева любят такой стиль в мебели?
Очень красиво!!! Хозяева МОЛОДЦЫ!!!
Сдан в 2013 году. С надеждой на наступившие светлые времена. Ан, не тут-то было
Дом чистый, светлый, уютный, ничего лишнего и все со вкусом. Хоть и дорого, но пожелаю, чтобы его побыстрее продали. Редко на Амике такие увидешь,а тут прямо душа радуется.
продают потому что бояться жить там , так как все наворовано
Достойно!
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