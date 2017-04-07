Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров продают в экологически чистом районе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 23,5 миллиона рублей.

"Продается дом в экологически чистом районе. Сдан в 2013 году. Асфальтированный индивидуальный подъезд. Все коммуникации центральные. 1-й этаж: входная группа, гостиная, прачечная, щитовая, санузел, теплый пол. 2-й этаж: 4 комнаты, два санузла", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Судя по фото, в коттедже имеется очень красивый аквариум. Выполнен качественный ремонт, имеется встроенная техника, кондиционирование.

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Также есть баня на дровах, беседка. Жилье расположено на участке 10 соток, где выполнен ландшафтный дизайн.