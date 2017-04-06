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В Барнауле перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью горожанину, повлекшего его смерть. Преступление было совершено 13 лет назад, отмечают в пресс-службе СУ СКР по региону.

В начале текущего года было возобновлено производство по делу. Следователи смогли установить причастность барнаульца, которому на момент инцидента исполнился 21 год, к преступлению. В данный момент ему предъявили обвинения и заключили мужчину под стражу.

В 2003 году получить прямые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления не удалось. Однако следователям удалось установить очевидцев происшествия, которые спустя долгое время указали на лицо, причинившее мужчине тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 22 мая 2003 года обвиняемый, будучи пьяным, зашел в квартиру соседа, где находился ранее незнакомый ему 43-летний мужчина. Злоумышленник спровоцировал ссору, во время которой в помещении и на улице нанес потерпевшему много ударов ногами и руками в жизненно важные органы. Избитого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько дней, не приходя в сознание.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.