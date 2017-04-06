Фото: rescue.org.ru

Европарламент поддержал введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что видеослужба ЕК транслировала ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге. "За" отдал свои голоса 521 депутат, "против" — 75, воздержались 36 человек.

Ранее спецдокладчица Европарламента Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". Парламентарий отметила, что случай с Украиной является подтверждением принципа, "что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан".

Агентство уточняет, что сейчас решение предстоит утвердить Совету Евросоюза, после чего его подпишут глава ЕП и представитель председательствующей в ЕС Мальты. Решение вступит в силу спустя 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Подчеркивается, что с конца марта ЕС могут без виз посещать граждане Грузии. Вместе с этим начал действовать механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов — это было условием, которое ЕС выдвинуло для Грузии и Украины.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, однако находиться там они могут не более 90 дней в течение полугода. Поездки можно совершать ради туризма, бизнес-встреч, посещения родственников и участия в культурных мероприятиях. Работать в странах ЕС безвизовый режим гражданам Украины не позволяет.

На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки — предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также необходимое количество денег из расчета минимум 50 евро в день.