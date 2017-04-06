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Госсекретарю Соединенных Штатов Рексу Тиллерсону из-за последних событий в Сирии необходимо отменить визит в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который намечен на 11-12 апреля. Соответствующее заявление в интервью телекомпании MSNBC сделал старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает ТАСС.

"Я согласен с тем, что сейчас не время наносить визит высокого уровня и таким образом вознаграждать Россию. Если, конечно, госсекретарь Тиллерсон не собирается предъявить Москве ультиматум и сказать (Дамаску) прекратить травить газом свой народ", — приводит его слова агентство.

Конгрессмен считает, что позиция Тиллерсона и главы государства Дональда Трампа на этот счет "пока совершенно неизвестна". Шифф также сообщил, что за отмену визита выступают сенаторы Джон Маккейн (республиканец) и Крис Мерфи (демократ).

Шифф отметил, что Тиллерсону необходимо взять назад слова о том, что народ Сирии должен решать дальнейшую судьбу президента Башара Асада, поскольку сирийцы не могут принимать такие решения самостоятельно из-за присутствия в стране России, Ирана и "Хезболлах". По мнению конгрессмена, целесообразно "изучить имеющиеся возможности, чтобы вывести из строя авиацию" Сирии. Также законодатель заявил, что Москва "по крайней мере, частично нарушила соглашение, которое обязывало Асада избавиться от химического оружия".

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Тиллерсон посетит 11-12 апреля Москву для переговоров с Лавровым. В МИД подчеркнули, что это первый его приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Трампа.