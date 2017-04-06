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Владельцы ломбардов выявили новую схему обналичивания денег. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли.

Предполагается, что предприимчивые клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а спустя несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, и рассчитываются за него кредиткой.

Гендиректор сети "Залог Успеха" Людмила Грибок отметила, что смысл схемы заключается в том, что однодневное пользование займом в ломбарде стоит намного меньше, чем банк берет за снятие денег с кредитки.

По словам генерального директора сети "Фианит-ломбард" Станислава Боронина, граждане закладывают в ломбард вещь, а спустя минуту выкупают залог на кредитку лишь за 0,3-0,4%.

В то же время за снятие наличных с кредитных карт банки берут комиссию от одного до шести процентов. Так, с помощью этой схемы клиенты получают на руки наличные за меньшую комиссию.

Боронин добавляет, что данные операции совершаются неоднократно и в больших объемах, например, в его сети они достигают 15 миллионов рублей.

Грибок отмечает, что ломбарду невыгодны займы на один-два дня - при безналичной оплате их затраты составляют до 3%.

В пресс-службе Центробанка газете сообщили, что знают о данной схеме, назвав ее масштабы небольшими — около 1,2 миллиарда рублей в год. По словам регулятора, будут приняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать вовлечение ломбардов в сомнительные операции.