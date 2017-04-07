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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вносятся изменения в государственную программу "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". В сравнении с первоначальной редакцией документа объемы финансирования сокращаются на 80 млрд рублей.
Как передает "Интерфакс", объем бюджетных вливаний в отрасль составляет 632,568 млрд рублей. Ранее в авиапром предполагалось вложить 714,2 млрд рублей.
В текущем году финансирование госпрограммы составит 58,9 млрд рублей. В 2018 году вливания запланированы в размере 58,4 млрд рублей, а с 2019 по 2025 год — по 40,5 млрд рублей ежегодно.
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