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Российский лидер Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, подавшего ранее в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный на официальном сайте Кремля указ.

Данным документом на должность и.о. главы республики назначен Александр Евстифеев.

Президент напомнил, что Евстифеев на должности заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе занимался Марий Эл. "Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы", — добавил Путин на встрече с Евстифеевым, предложив ему занять пост врио главы региона.

Евстифеев согласился, отметив, что это для него "высокая честь, большое доверие и огромная ответственность".

Путин поинтересовался его мнением о потенциале региона, на что будущий врио главы Марий Эл назвал потенциал достаточно высоким. По словам Евстифеева, республика имеет потенциал в производственной сфере и особенно в сельском хозяйстве, при этом в Марий Эл пока развиваются не все направления.

Агентство добавляет, что Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 2001 года.