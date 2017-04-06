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Российское Министерство труда составило список самых востребованных профессий в текущем году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

В Минтруда заявляют, что больше всего работодателям нужны специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. Речь идет о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, врачах и ученых, специалистах в области культуры.

Кроме этого, в ведомстве назвали наименее востребованные профессии в текущем году. С трудностями при поиске работы, уточняют в министерстве, столкнулись профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и документоведы.

Также в ведомстве отмечают, что предпосылок для роста безработицы в стране пока нет. Сейчас она находится на уровне 5,6% экономически активного населения РФ. Согласно прогнозу Минтруда РФ, в текущем году безработица не должна превысить 5,8-5,9%.