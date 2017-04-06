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Европарламент призвал Россию освободить осужденного на 15 суток за неповиновение требованию полицейского Алексея Навального, а также других участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст резолюции.

В документе сказано, что ЕП призывает власти РФ немедленно освободить Навального и "всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов", которых арестовали после антикоррупционных митингов 26 марта и 2 апреля текущего года. Кроме этого, Европарламент настаивает на снятии обвинений против них, на том, что "российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей".

За резолюцию проголосовали 494 депутата. Ход голосования транслировала видеослужба ЕК.

Кроме этого, в принятой резолюции осуждаются действия российской полиции.

Напомним, несанкционированный митинг прошел в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по данным полиции, находилось около семи-восьми тысяч человек, более 600 из которых задержали.

Также сообщалось, что столичный суд признал Навального виновным по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Кроме этого, суд оштрафовал главу Фонда борьбы с коррупцией на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции.