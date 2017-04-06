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Матовый чёрный iPhone 7, которым владела китаянка Йин, взорвался с "громким хлопком" при подзарядке на прикроватном столике. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что в результате инцидента купленное за 781 доллар четыре месяца назад устройство развалилось на две части. Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва: сам гаджет, кабель для зарядки или проблемы с розеткой.

По словам владелицы устройства, она отнесла iPhone в сервисный центр Apple, где предположили, что литийионный аккумулятор мог взорваться внутри гаджета, разорвав его пополам.