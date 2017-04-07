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Барнаульская певица прошла в полуфинал конкурса "Новая волна"

, ИА "Амител"
Двенадцатилетняя Анна Филипчук стала единственным ребенком из Алтайского края который прошел отбор

Солистка барнаульского шоу-театра песни "Каприз" Анна Филипчук вышла в полуфинал международного конкурса "Детская новая волна 2017".

Всего в отборочном туре участвовало 82 юных исполнителя со всей России. В полуфинал прошли 25 участников. Анна стала единственным ребенком из Алтайского края который прошел отбор.

Двенадцатилетняя певица исполнила песню "Sunny" и авторскую песню "Маленькие принцессы", которую для нее написал известный алтайский композитор и музыкант Лев Шапиро.

Полуфинал конкурса пройдет 8-9 апреля. Финал состоится 31 мая-1 июня в международном центре "Артек" в Крыму. В нем примут участие дети от 7 до 13 лет из десятков стран.

 


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