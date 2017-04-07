Солистка барнаульского шоу-театра песни "Каприз" Анна Филипчук вышла в полуфинал международного конкурса "Детская новая волна 2017".

Всего в отборочном туре участвовало 82 юных исполнителя со всей России. В полуфинал прошли 25 участников. Анна стала единственным ребенком из Алтайского края который прошел отбор.

Двенадцатилетняя певица исполнила песню "Sunny" и авторскую песню "Маленькие принцессы", которую для нее написал известный алтайский композитор и музыкант Лев Шапиро.

Полуфинал конкурса пройдет 8-9 апреля. Финал состоится 31 мая-1 июня в международном центре "Артек" в Крыму. В нем примут участие дети от 7 до 13 лет из десятков стран.